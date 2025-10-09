Nijerya’da 139 milyon kişi yoksulluk içinde

Afrika’nın en kalabalık ülkesi, petrol zengini Nijerya’da, 139 milyon kişinin yoksulluk içinde yaşadığı bildirildi. Dünya Bankası Nijerya Ofisince yayımlanan raporda, Nijerya hükümetinin gelir artışı sağlayan reformlarına rağmen ülkede yoksulluk oranının yüksek seyrini sürdürdüğü belirtildi.

Raporda, 2025 itibarıyla 139 milyon Nijeryalının hala yoksulluk içinde yaşadığı kaydedildi. Dünya Bankası Nijerya Ülke Direktörü Mathew Verghis, başkent Abuja’da yayımlanan raporun sunumunda yaptığı açıklamada, 2019’da başlayan yoksulluk artışının, Kovid-19 ve politika hatalarıyla derinleştiğini belirtti. Ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle ülkelerinde zor şartlar altında yaşayan bazı Nijeryalılar, daha iyi bir hayat umuduyla yasa dışı yollarla Avrupa’ya ulaşmaya çalışıyor. AA

