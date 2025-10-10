"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

İsrail katlettiği 18 bin Filistinli çocuğun isimleri Oslo'da tek tek okundu: ''Tüm çocuklar bizim çocuklarımız''

10 Ekim 2025, Cuma 04:24
İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırımda katledilen 18 bin 459 çocuk, Norveç'in başkenti Oslo'da isimleri tek tek okunarak ve kağıtlara yazılarak anıldı.

Çocuklar için her gün...

Sanatçı Vibeke Harper'ın girişimiyle Vega Scene'de organize edilen "Gazze Nöbeti", bu yıl üçüncü kez düzenlendi.

Vega Scene Sanat Yönetmeni Hege Aga Edelsteen, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "2023 yılının kasım ayında başlayan bu proje, sanatçı Vibeke Harper'ın bize gelip, 7 Ekim'den Aralık ayına kadar Gazze Şeridi'nde ölen insanlar için bir okuma yapıp yapamayacağımı sormasıyla başladı. 99 yaşından 1 saat önce doğmuş bebeğe kadar tüm isimleri okuduk. Bunun sona ermesini umuyorduk, ancak 2024'te aynı şeyi yaptık. Ama ne yazık ki bu yıl yine yapmak zorunda kaldık." diye konuştu.

"Gazze Anma"sında 7 Ekim 2023 ile 31 Temmuz 2025 tarihleri arasında katledilen 18 bin 459 Filistinli çocuğun adını okuduklarını belirten Edelsteen, "Bence bu korkunç, bu bir soykırım. Filistin halkını desteklemek için elimizden geleni yapmalıyız. Bunun gerçekten olduğuna inanmak çok zor, bir yandan bu isimleri okumak çok korkunç ama diğer yandan onlara layık bir veda edebildiğimiz için iyi hissediyoruz. Diğer insanlarla birlikte onlara veda etmek güzel. 7 Ekim'de öldürülen 39 çocuğun adını da okuduk, çünkü tüm çocuklar bizim çocuklarımız." ifadelerini kullandı.

Vibeke Harper da ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundan, "Gazze için 24 saatlik nöbet devam ediyor ve Gazze'de öldürülen çocukların isimlerini okuyoruz. 16 saat sonra, 17 yaşından 13 yaşına ancak geçebildik. Liste çok acı verici derecede uzun. 18 bin 459 çocuk." paylaşımını yaptı.

AA

