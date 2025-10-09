Balıkçıların yüzü gülüyor

Denizlerde av yasağının sona erdiği 1 Eylül’den bu yana teknelerinde yoğun mesai harcayan tayfalar, bugünlerde ağlarını dolduran istavritle kıyıya dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Mavi sulara ağlarını bırakan balıkçılar limanlara kasalar dolusu istavritle döndü. Gırgır tekneleriyle limanlara ulaştırılan istavritler kamyonetlere yüklenerek Ordu başta olmak üzere çeşitli illere gönderildi. Balıkçı Barış Kamer, Tezgahlarda istavritin 100 ila 150 liradan satışa sunulduğunu dile getirerek, balığa ilginin güzel olduğunu ifade etti. AA

