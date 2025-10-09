"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EKİM 2025 CUMA - YIL: 56

Mecliste kabul edildi: İspanya’dan İsrail’e silâh ambargosu

09 Ekim 2025, Perşembe 17:00
İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin, Gazze'de yaptığı soykırımdan dolayı İsrail'e uyguladığı yaptırımlar arasında olan, bu ülkeye silah ambargosu getirilmesine ilişkin kararname, Mecliste yapılan oylamada kabul edildi.

Hükümetin, 9 Eylül'de Bakanlar Kurulu'nda aldığı İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım kararları arasında en çok tartışılan ve diğer maddelere nazaran "hukuki süreç" gerekçe gösterilerek kararnamesi çıkması 23 Eylül'e sarkan silah ambargosu, zor da olsa Meclisten onay aldı.

Kararname, Mecliste oylanmak üzere normalde 7 Ekim'de gündeme alınsa da, bu tarihin Hamas'ın 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği Aksa Tufanı'nın 2'nci yılına denk gelmesi sebebiyle, İsrail'in de baskılarıyla, oylama bugüne ertelendi.

Kararname, ana muhalefette olan sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox partisinin karşı oylarına rağmen azınlık hükümetine dışarıdan destek veren Bask ve Katalan milliyetçi partileri ile Podemos'un desteğiyle kabul edildi.

Podemos'a göre, İspanya'nın İsrail'e uyguladığı silah ambargosu sahte

İspanya'da "İsrail'e karşı en sert siyasi baskıyı yapan parti" olarak bilinen ve Mecliste 4 milletvekili olan Podemos, "gerçek bir silah ambargosu değil, sahte" suçlamasıyla karşı çıkmasına rağmen kararnamenin geçmesinde kilit oldu.

Podemos lideri Ione Belarra, Instagram şirketindeki sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Sanchez hükümetine "Filistin'deki soykırıma 2 temel katkısı olan silah alım satımı ve İsrail'e gönderilecek askeri teçhizatın geçişi konusunda net adım atmıyorsunuz, sahte bir ambargo uyguluyorsunuz." suçlamasında bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Podemos, İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesi ve tam bir silah ambargosu uygulanması yönündeki talebini sürdürecek ve bugün bu Kraliyet kararnamesinin onaylanmasına izin vereceğiz. Çünkü bunun, İspanya'nın İsrail ile askeri ilişkilerini sürdürdüğünü ve bunun Meclisteki herhangi bir grubun oylamasından değil, hükümetin sahte bir ambargo koymasından kaynaklandığını herkesin görmesinin en iyi yolu olduğuna inanıyoruz."

İspanya hükümeti, İsrail'in Gazze'de 2 yıldır süren soykırımından bu yana İsrail ile silah ticareti yapmadığını uzun süredir savunsa da bazı sivil toplum kuruluşları, tarih ve kontratlarla bunun tersi olduğunu ileri sürüp, hükümete baskı yapmıştı.

Hükümet, gerek iç baskılar gerekse İsrail ile yaşadığı diplomatik krizden ötürü 9 Eylül'de İsrail'e 9 maddelik yaptırım kararı almıştı.

AA

Okunma Sayısı: 148
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mustafa el-Bergusi: En büyük pay direnişin - Dış vesayet kabul edilemez - Filistin ulusal birliği kurulmalı

    İsrail anlaşmaya uyacak mı? - Barış planı kağıt üzerinde kalmasın!

    Avrupa da silâhlanacak

    Kanayan bir yara: Müstehcen yayınlar

    Meloni de yasakçı çıktı

    Özgürlük Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan 3 Türk milletvekili Türkiye'ye döndü

    Trump gelecek günlerde İsrail'i ziyaret edecek

    Sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredecek

    "İsrail, Filistin halkının direnişi sayesinde hedeflerini gerçekleştiremedi"

    Mecliste kabul edildi: İspanya’dan İsrail’e silâh ambargosu

    Papa, “Gazze’de katliam var” diyen Kardinal’e sahip çıktı

    Piyasalarda sarı metal çılgınlığı yaşanıyor

    TBMM’den İsrail’e ortak tepki

    2 Fransız milletvekili serbest 150 mürettebat üyesi hala İsrail'in elinde

    BM: Gazze'deki ateşkesi memnuniyetle karşıladık

    Gazze'de ateşkes planının ilk aşaması onayladı: Taraflar ve arabuluculardan ilk açıklamalar...

    Kayıtlardaki en sıcak 3. eylül ayı yaşandı

    Kütahya-Simav'da gece 4,9 büyüklüğünde deprem oldu

    Bu ne hadsizlik! Barrack’ın fotoğrafına tepki yağdı!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İsrail anlaşmaya uyacak mı? - Barış planı kağıt üzerinde kalmasın!
    Genel

    Özgürlük Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan 3 Türk milletvekili Türkiye'ye döndü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Meloni de yasakçı çıktı
    Genel

    Mustafa el-Bergusi: En büyük pay direnişin - Dış vesayet kabul edilemez - Filistin ulusal birliği kurulmalı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Avrupa da silâhlanacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.