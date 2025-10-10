Meloni de yasakçı çıktı

İtalya’da sağ koalisyon iktidarının büyük ortağı ve Başbakan Giorgia Meloni’nin partisi İtalya’nın Kardeşleri (FDI) tarafından parlamentoya, kamusal alanda burka, nikap ve peçe kullanılmasını yasaklayan ve de camilerin finansmanlarına yönelik kontrolleri artıran yasa teklifi sunuldu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, FDI partisinden milletvekillerin parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi’ne sunduğu “Ayrılıkçılığa Karşı” isimli yasa tasarısı, burka, nikap ve peçenin, kamu binaları, okullar ve üniversiteler gibi kamusal alanlarda yasaklanmasını, camilere yönelik bağış ve finansmanların belli şeffaflık kurallarına göre düzenlenmesini ve de “zorla evlendirme suçu”na daha ağır cezalar getirilmesini öngörüyor. AA

