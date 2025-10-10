"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EKİM 2025 CUMA - YIL: 56

Meloni de yasakçı çıktı

10 Ekim 2025, Cuma
İtalya’da sağ koalisyon iktidarının büyük ortağı ve Başbakan Giorgia Meloni’nin partisi İtalya’nın Kardeşleri (FDI) tarafından parlamentoya, kamusal alanda burka, nikap ve peçe kullanılmasını yasaklayan ve de camilerin finansmanlarına yönelik kontrolleri artıran yasa teklifi sunuldu.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, FDI partisinden milletvekillerin parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi’ne sunduğu “Ayrılıkçılığa Karşı” isimli yasa tasarısı, burka, nikap ve peçenin, kamu binaları, okullar ve üniversiteler gibi kamusal alanlarda yasaklanmasını, camilere yönelik bağış ve finansmanların belli şeffaflık kurallarına göre düzenlenmesini ve de “zorla evlendirme suçu”na daha ağır cezalar getirilmesini öngörüyor.

AA

Okunma Sayısı: 197
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mustafa el-Bergusi: En büyük pay direnişin - Dış vesayet kabul edilemez - Filistin ulusal birliği kurulmalı

    İsrail anlaşmaya uyacak mı? - Barış planı kağıt üzerinde kalmasın!

    Avrupa da silâhlanacak

    Kanayan bir yara: Müstehcen yayınlar

    Meloni de yasakçı çıktı

    Özgürlük Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan 3 Türk milletvekili Türkiye'ye döndü

    Trump gelecek günlerde İsrail'i ziyaret edecek

    Sıcaklıklar mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredecek

    "İsrail, Filistin halkının direnişi sayesinde hedeflerini gerçekleştiremedi"

    Mecliste kabul edildi: İspanya’dan İsrail’e silâh ambargosu

    Papa, “Gazze’de katliam var” diyen Kardinal’e sahip çıktı

    Piyasalarda sarı metal çılgınlığı yaşanıyor

    TBMM’den İsrail’e ortak tepki

    2 Fransız milletvekili serbest 150 mürettebat üyesi hala İsrail'in elinde

    BM: Gazze'deki ateşkesi memnuniyetle karşıladık

    Gazze'de ateşkes planının ilk aşaması onayladı: Taraflar ve arabuluculardan ilk açıklamalar...

    Kayıtlardaki en sıcak 3. eylül ayı yaşandı

    Kütahya-Simav'da gece 4,9 büyüklüğünde deprem oldu

    Bu ne hadsizlik! Barrack’ın fotoğrafına tepki yağdı!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İsrail anlaşmaya uyacak mı? - Barış planı kağıt üzerinde kalmasın!
    Genel

    Özgürlük Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan 3 Türk milletvekili Türkiye'ye döndü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Meloni de yasakçı çıktı
    Genel

    Mustafa el-Bergusi: En büyük pay direnişin - Dış vesayet kabul edilemez - Filistin ulusal birliği kurulmalı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Avrupa da silâhlanacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.