Çiftçinin yağmur sevinci

09 Ekim 2025, Perşembe 17:00
Geçen yıl kuru toprağa ekim yapan Trakya çiftçisi son yağışlarla moral buldu. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı,”Ekim dönemi öncesi çiftçinin tarlasını sürebilmesi açısından son yağmurlar çok iyi geldi” dedi.

Kuraklığın yaşandığı Trakya’da son günlerde etkili olan yağışlar, geçen yıl kuru toprağa ekim yapmak zorunda kalan üreticilerin yüzünü güldürdü. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da son günlerde etkisini gösteren yağışlar, hububat ekimi hazırlığı yapan çiftçileri sevindirdi. Trakya’da geçen yıl aynı dönemde yağış düşmemesi nedeniyle ekimler kurak şartlarda yapılmıştı. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, uzun bir kuraklığın ardından gelen yağışların üreticileri mutlu ettiğini söyledi.

Kış döneminde de iyi yağış almamız lazım

“Ekim dönemi öncesi çiftçinin tarlasını sürebilmesi ve her türlü işçiliği yapabilmesi açısından son yağmurlar çok iyi geldi.” diyen Arabacı, “Metrekareye 100 kilogram yağış alan köylerimiz oldu. Bu da bizim her türlü toprak işimizi yapabilecek bir ortam oluşturuyor” ifadelerini kullandı. Arabacı, üreticilerin buğday ekimi hazırlıklarına kısa süre sonra başlayacağını bildirdi. Geçen yıl kuru toprakta yer hazırlayarak ekim yaptıklarını anımsatan Arabacı, “Bu yıl erken gelen yağış toprak hazırlığını daha rahat yapmamızı sağlayacak, daha düzgün hazırlık yapabileceğiz, bu yüzden daha avantajlıyız. Ürünün ekilişinden sonra çıkışı ve gelişimi için kış döneminde de iyi yağış almamız lazım.” diye konuştu.

AA

