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29 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

İsrail’den proje zulmü

29 Temmuz 2021, Perşembe
Filistin, İsrail’in Doğu Kudüs’teki “Şehir Merkezi” projesine tepki gösterdi. Projedeki yerler Doğu Kudüs’te “ticaretin kalbi” olarak kabul ediliyor.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te uygulamayı planladığı “Şehir Merkezi” projesini kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu projenin, Kudüs’ü Yahudileştirme planlarının bir parçası olduğu ifade edildi.

Projenin, İslâmî vakıf mülkleri ve kiliseler dahil olmak üzere Filistinlilere ait mülk ve binaları açık şekilde hedef aldığı kaydedilen açıklamada, bu projenin uygulamaya konulması ve muhtemel yansımalarından İsrail’in sorumlu olduğu vurgulandı. İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi Planlama ve İnşa Merkez Komitesi, geçen yılın sonunda söz konusu projeyi belediye başkanlığına sunmuştu. Filistinli sakinlerin itirazlarının ardından ertelenen proje bu ay yeniden gündeme getirilmiş ve bölge sakinlerine ay sonuna kadar itiraz etme fırsatı verilmişti. Filistinli bazı kurumlar ve bölge sakinleri de projeye itiraz etmişti.

On binlerce Filistinliyi etkiliyor

Doğu Kudüs’teki Eski Şehir’i çevreleyen 655 dönümlük bir alanı kapsayan İsrail planı, başta Salahaddin, Sultan Süleyman ve Ez-Zehra caddeleri ile Şeyh Cerrah ve Vadi el-Cevz mahallelerinde yaşayanlar olmak üzere on binlerce Filistinliyi etkiliyor. Bu bölgeler ayrıca, Doğu Kudüs’te “ticaretin kalbi” olarak kabul ediliyor. Ramallah - aa

AA

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