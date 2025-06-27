İsrail’den yardım kuruluşu istismarı

İsrail’deki Negev Ben-Gurion Üniversitesinde görevli Prof. Dr. Yaakov Garb tarafından hazırlanan yeni bir araştırmada, İsrail-ABD güdümündeki sözde yardım dağıtım merkezlerinin bilinçli olarak Gazze’deki sivil yerleşim alanlarından uzakta, erişimi son derece zor noktalarda konumlandırıldığı ve İsrail ordusu tarafından bu merkezlerin Filistinli sivillere yönelik baskıyı meşrulaştırmak amacıyla kullanıldığı ortaya konuldu.

Çalışmada, bu alanların çoğunun İsrail ordusu tarafından “güvenlik tampon bölgesi” ilan edilen yerlerde bulunduğu; yardıma ulaşmak isteyen sivillerin ise İsrail’in giriş yasağı koyduğu bölgelere girmek zorunda kaldığı belirtildi. Bu durumun, yardımlara erişimi fiilen imkansız hale getirdiği vurgulandı. Ankara - aa

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