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28 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Sınırlar güvenliyse uyuşturucu nereden geliyor?

27 Haziran 2025, Cuma 23:49
Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, uyuşturucu müptelası olan insanları tekrar topluma kazandırmanın çok zor olduğunu belirterek, uyuşturucuya karşı gereken adımların atılmasını istedi.

Türkiye’de resmî rakamlara göre, TÜİK’in rakamlarına göre tam 2 milyon kişi madde bağımlısı olduğunu söyleyen Özdağ, “Çok korkunç bir rakam bu. Birilerinin söylediğine göre 5 milyon kişi, bazı iddialara göre de 10 milyon kişi madde bağımlısı, çok ciddi şekilde uyuşturucu Türkiye’ye giriyor. Peki, önce ne yapmamız lazım? Bu uyuşturucunun Türkiye’ye girmemesi lazım. Hani diyordu ya sabık Bakan “Dünyanın en güvenlikli sınırlarına biz sahibiz.” Peki, dünyanın en güvenli sınırlarına sahiptiniz de bu uyuşturucuyu kimler getiriyor Allah aşkına söyler misiniz? Ufolar mı getiriyor, uzaylılar mı getiriyor, kim getiriyor?”

Ankara - Adnan Solmaz

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