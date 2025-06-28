Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Şeytan (hesap günü) der ki: “...Beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz....”

İbrahim Suresi: 22

HADİS:

Kur’ân’ı gırtlaklarından aşağı inmeyen bazı kimseler okuyacaktır. Bunlar dinden okun yaydan çıkması gibi çıkacaklar.

Camiü’s-Sağir, No: 2391