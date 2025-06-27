RTÜK’ten 4 kanal ve 2 dijital platforma ceza - UYSAL: KARAR KABUL EDİLEMEZ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), aralarında Tele1, Halk TV, Sözcü Tv, Netflix ve Spotify’ın da bulunduğu 4 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma yayın ihlalleri sebebiyle ceza verdi.

RTÜK’ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul toplantısında yayın ihlalleri değerlendirildi. Toplantıda, Tele1’e üst sınırdan idari para cezası verildi. Halk TV’ye, “Sansürsüz” programında kullanılan bazı ifadelerin “mezhepsel ayrımcılığa ve kamuoyunda kutuplaşmaya yol açabilecek nitelikte olduğu” belirtilerek 10 gün süreyle yayın durdurma cezası verildi. Ankara - Anka *** UYSAL: KARAR KABUL EDİLEMEZ DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, RTÜK’üncezalarına tepki göstererek, “Bu karar kabul edilemez! Ülkeyi yalana mahkum etme girişimidir” dedi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), aralarında Tele1, Halk TV, Sözcü Tv, Netflix ve Spotify’ın da bulunduğu 4 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma yayın ihlalleri sebebiyle ceza vermesine tepki gösterdi. “Ülkeyi yalana mahkum etme girişimi” Sosyal medya hesaplarından tepkisini dile getiren Uysal, şunları söyledi: “AKP iktidarının talimatı ile ‘önleyici saldırı’ anlayışıyla her gün bir gazeteci tutuklanırken bugün RTÜK’ün Halk tv hakkında ‘uyguladığı’ karar, iktidarın kendisine muhalif vatandaşları da toplu halde tutuklama, ülkeyi yalana mahkum etme girişimidir. Belirtmek istiyorum ki bu karar kabul edilemez! Muhalefetin, hakkı hukuku önemseyen, bu ülkenin istikbalini önemseyen herkesin sesini çıkarması, bizlerin, siyasîlerin twit atmak, beyanat vermek, açıklama yapmaktan öte seçenekleri görmesi gerek!” ANKARA - MEHMET KARA

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