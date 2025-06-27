Nagazaki Belediye Başkanı’ndan ABD Başkanı Donald Trump’a tepki

Japonya’da Nagazaki Belediye Başkanı Suzuki Şiro, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın nükleer tesislerine yönelik hava saldırısını, 1945’te Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası atılmasına benzetmesine tepki gösterdi.

Suzuki, Trump ve diğer dünya liderlerinin, Nagazaki’yi ziyaret ederek atom bombasının yol açtığı zararı kendi gözleriyle görmeleri gerektiğini ifade etti. Nükleer silâh kullanımının hiçbir koşul altında kabul edilemez olduğunu vurgulayan Suzuki, atom bombalarının kullanılmasını haklı çıkarmaya yönelik bir çaba varsa bundan derin üzüntü duyduklarını söyledi.

Ankara - aa

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İran: Avrupa adil olmalı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Polonyalı mevkidaşı Radoslaw Sikorski’yle telefonda görüştü. Erakçi, İsrail ve ABD’nin İran’a karşı gerçekleştirdiği saldırıların Avrupa ülkeleri tarafından açık şekilde kınanmamasını eleştirerek, “Avrupa ülkeleri, İsrail’in bölgede süregelen saldırganlıklarına karşı sorumlu ve adil bir duruş sergilemesi gerekmektedir” dedi. İsrail ve ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının, Nükleer Silâhların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararlarının açık ihlâli olduğunu belirten Erakçi, suç niteliğindeki yasa dışı eylemlerden ABD ve İsrail’in yanı sıra bu eylemleri destekleyen ülkelerin de sorumlu olacağını kaydetti.

İstanbul - aa