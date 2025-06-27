TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşülmesi sırasında söz konusu teklifte vergi adaletini sağlayacak, çalışanların ve emeklilerin ekonomik durumunu düzeltecek hiçbir düzenlemeye yer verilmemesini eleştirdi.

Türkiye’nin Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşıyor olmasına rağmen 2023-2025 yıllarını kapsayan üç yıllık program döneminde planlanan hiçbir politikanın hayata geçirilemediğini söyleyen Türeli; “Ekonominin büyüme hızı yavaşladı. Geniş tanımlı işsizlik oranları hızla artarak 13 milyon kişiye ulaştı. Reel sektör ciddi bir kriz içinde. Kapanan, konkordato ilan eden şirket sayısı artıyor. Gelir dağılımı bozulmaya devam ediyor, yoksulluk yaygınlaşıyor ve derinleşiyor” dedi. İstanbul - Seyhan Şentürk

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