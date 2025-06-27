Papa silâhlanmayı sert dille eleştirdi - Filistin devletini tanımak “tabu” değil

Katoliklerin ruhanî lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, yeniden silâhlanmayı ve bu yöndeki propagandayı sert şekilde eleştirdi.

Leo, “Yeniden silâhlanma propagandalarıyla, üstünlüğün sorunları çözeceği yanılsamasıyla aslında kin ve intikamı körüklediğini görmezden gelerek halkların barış arzularına ihanete nasıl devam edebiliriz?” ifadelerini kullandı. “Ukrayna’yı, Gazze’deki trajik ve insanlık dışı durumu ve savaşın yayılmasıyla harap olan Orta Doğu’yu düşündüğümüzde yüreğimiz kanıyor” diyen Papa, insanlığın bu çatışmaların sepeplerini değerlendirmeye, gerçek olanları teyit etmeye, duygusal yanılsamalarla ve retorikle üretilmiş sahte içerikleri reddetmeye çağrıldığını, insanların yalan haberler yüzünden ölmemeleri gerektiğini savundu. Vatikan - aa *** Filistin devletini tanımak “tabu” değil Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Filistin devletinin Fransa tarafından tanınmasıyla ilgili Lemoine, “Bu mesele tabu değil; Filistin toprakları için siyasî çözüme götürmesi gereken yolda uygun ve faydalı olduğu zamanda gerçekleşmeli.” değerlendirmesinde bulundu. İsrail’in İran’a saldırıyla başlayan çatışmanın Gazze’de yaşananları unutturmaması gerektiğine işaret eden Lemoine, “Gazze’deki durum konusunda hâlâ son derece dikkatliyiz” dedi. Paris - aa

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