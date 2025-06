Sosyal medya kullanımı günlük 30 dakikayı geçmemeli

We Are Social ve Meltwater tarafından hazırlanan Dijital 2025 Türkiye Raporu’na göre, Türkiye’de 77,3 milyon aktif internet kullanıcısı bulunuyor.

Bu, nüfusun yüzde 88,3’üne karşılık gelirken, bu durum Türkiye’de her 10 kişiden 9’unun internete bağlı olduğunu gösteriyor. Sosyal medya kullanıcı sayısı 2025 itibarıyla 58,5 milyona ulaşırken, bu, ülke nüfusunun yüzde 66,7’sini oluşturuyor. Yani her 3 kişiden 2’si sosyal medya platformlarında aktif. Kullanıcılar, günlük ortalama 7 saat 13 dakikayı internette, her gün ortalama 2 saat 43 dakikayı ise sosyal medyada geçiriyor. 18 yaş üzeri nüfusun yüzde 85,5’i sosyal medya kullanıyor. Uzmanlar, sosyal medyada geçirilen sürenin bireyin yaşı ve kullanım amacına göre 30 ila 120 dakikayı aşmaması gerektiğini belirterek, kişilerde psikolojik, fiziksel ve sosyal gelişimi olumsuz etkileyebilecek aşırı kullanıma karşı uyarılarda bulundu.