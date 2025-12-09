İsrail en çok gazeteci öldüren ülke

İsrail, Gazze Şeridi’nde süren soykırımla birlikte bu yıl da dünyada en fazla gazeteciyi öldüren ülke olarak kayıtlara geçti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), dünyada medya mensuplarına yönelik 2025’te düzenlenen saldırıların raporunu yayınladı. Rapora göre, dünyada bu yıl 67 gazeteci çeşitli saldırılarda can verirken, ölümlerin yarısına yakınından İsrail sorumlu. İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda, 2025’te 29 Filistinli medya mensubu can verdi. Bu da dünya genelinde yıl içinde öldürülen gazetecilerin yüzde 43’nünün İsrail saldırılarında öldürüldüğünü ortaya koyuyor. İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 220’den fazla gazeteciyi öldürdüğüne dikkati çekildi. AA

