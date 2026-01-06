İsrail gazetesi: İran, Şara'ya suikast düzenlemeyi planladı

İran'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya suikast düzenlemeyi planladığı ve İsrail'in bu konuda Şam yönetimini uyardığı iddia edildi.

Jerusalem Post gazetesi, İran'ın Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya suikast düzenlemeyi planladığını ileri sürdü. Adı açıklanmayan İsrail ordusundan bir yetkiliye dayandırılan haberde, İran'ın Şara'ya suikast için düşman unsurlarla işbirliği yaptığı öne sürüldü. Tel Aviv ile Şam arasında yeniden başlayan temasların ardından İsrail'in, İran'ın Şara'ya yönelik suikast hazırlığı içinde olduğu uyarısını Suriye yönetimine ilettiği iddiasına yer verildi. AA

