Elektrikli ve hibrit otomobil satışlarında son durum? - Benzin ve dizel araç satışlarında düşüş sürüyor

27 Mayıs 2026, Çarşamba 13:22
Türkiye'de bu yılın ocak-nisan döneminde elektrikli ve hibrit otomobil satışları 149 bin 333'e ulaşırken, bu araçların otomobil pazardaki payı yüzde 51,4 oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgiye göre, otomobil satışları ocak-nisan döneminde yıllık bazda yüzde 5,93 azalarak 290 bin 870'e gerilerken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 8,83 artışla 78 bin 826 oldu.

Bu dönemde 122 bin 808 benzinli, 94 bin 441 hibrit otomobil satıldı. Dizel otomobil satışı 17 bin 398, otogazlı otomobil satış sayısı ise 1331 oldu. Sadece elektrikle çalışan tam elektrikli otomobil satışları ise 54 bin 463 olarak kayıtlara geçti.

Benzinli bir jeneratörün bataryayı şarj ettiği ve sürüşün elektrik motoruyla sağlandığı "uzatılmış menzil" sistemlere sahip araçlar dahil edildiğinde, yılın ilk dört ayında elektrikli otomobil satış sayısı yüzde 18,9'luk pazar payıyla 54 bin 892'ye yükseldi. (Uzatılmış menzil otomobiller de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu olarak "elektrikli" sınıfında yer alıyor)

Ocak-nisan döneminde benzinli otomobil satışlarında yüzde 17,9, dizellerde yüzde 32,7 ve otogazlı otomobillerde yüzde 27,5 düşüş gerçekleşti. Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 6,2, elektrikli otomobil satışları yüzde 27,5 arttı.

Uzmanlar, dizel otomobil satışlarındaki azalışın ana nedeninin küresel üreticilerin dizel otomobil üretimini sonlandırma sürecinin devam etmesi, dolayısıyla pazara yeni dizel otomobil sunulmaması olduğu belirtiyor.

Benzinli otomobillerin satışlarda geçen yılın ocak-nisan döneminde yüzde 48,4 olan payı, bu yılın aynı döneminde yüzde 42,2'ye geriledi. Söz konusu dönemde dizel otomobillerin payı yüzde 8,4'ten 6'ya, otogazlı otomobillerin payı ise yüzde 0,6'dan 0,5'e düştü.

Aynı dönemde toplam satışlardan alınan pay, elektrikli otomobillerde yüzde 13,9'dan 18,9'a, hibritlerde yüzde 28,8'den 32,5'e yükseldi.

Otomobiller elektrikli ve hibrit olarak ele alındığında toplam pazarın yüzde 51,4'ünü oluşturduğu, toplam satışların 149 bin 333'e ulaştığı görüldü. Böylelikle Türkiye'de satılan otomobillerin yarısından fazlası elektrikli ya da hibrit araçlardan oluştu.

Nisan ayında ise toplam 16 bin 472 elektrikli otomobil satıldı. Bu otomobillerin nisan ayındaki pazar payı yüzde 20,5 olarak hesaplandı. Aynı ayda 24 bin 849 hibrit otomobil satışı gerçekleştirilirken bu araçların pazar payı yüzde 31 olarak kayıtlara geçti.

