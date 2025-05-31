"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 MAYIS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

5 belediye başkanı gözaltında - İstanbul'daki yolsuzluk soruşturmalarında 30 şüpheli gözaltına alındı

31 Mayıs 2025, Cumartesi 11:55
İstanbul merkezli 4 ayrı yolsuzluk soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu toplam 30 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması, Büyükçekmece Belediyesi ile Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüyle ilgili 4 ayrı soruşturma kapsamında toplam 47 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon devam ediyor.

Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 6 şüpheliden 3'ünün cezaevinde, 3'ünün ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Ekiplerin, firari durumdaki 11 zanlıyı yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Soruşturma kapsamında Avcılar, Büyükçekmece ve Gaziosmanpaşa Belediyelerinin binalarında arama işlemleri de devam ediyor.

Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturmada, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Aktaş, 30 Nisan ve 11 Mayıs'ta ek ifade verdi.

Aktaş, ifadesinde başta Beşiktaş Belediyesi olmak üzere ihale aldığı belediyelerin maddi menfaat karşılığında hak ediş ödemelerini yaptıklarını belirtti.

Belediye başkan ve yardımcılarına para vermek, onlara ait taşınmaz ve araçları değerinden yüksek bedellerle almak zorunda kaldığını anlatan Aktaş, 2024 yerel seçimlerinde belediye başkan adaylarının seçim çalışmalarında kullanılmak üzere para ve araç vermeye zorlandığını kaydetti.

Savcılık, Aktaş'ın maddi menfaat sağlayan siyasiler, belediye başkan ve yardımcıları ile bu kişilerle irtibatlı şahıslar hakkında verdiği ifadenin ardından yaptığı tespitlerde aralarında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka' nın da aralarında bulunduğu 27 şüpheli hakkında "rüşvet alma", "rüşvet verme", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma"dan gözaltı kararı verdi.

Büyükçekmece Belediyesine yönelik soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyükçekmece Belediyesiyle ilgili soruşturma kapsamında belediye başkan ve görevlilerinin ilçede inşaat yapan firmalardan inşaat ruhsatı ve iskan izni sürecinde villa, daire ya da Büyükçekmece Basketbol Takımı'na sözde bağışta bulunmaya, sponsor olmaya zorladıkları, talepleri kabul etmeyen iş sahiplerine inşaat ve iskan izni vermedikleri ve bazı iş sahiplerinin maruz kaldıkları baskı neticesinde belediye görevlilerinin taleplerini kabul etmek zorunda kaldıkları belirlendi.

Yoğun inşaat bölgesi olan Büyükçekmece'de belediye başkanının yakınlarının ilçede hafriyat işlerini yönettikleri, hafriyatların kaçak alanlara dökümünü sağlayarak kazanç sağladıkları ve nüfuz kullandıklarına ilişkin tespitlere yönelik aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı'nın da bulunduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu'nun İSTAÇ içinde rüşvete aracılık ettiğine ilişkin tespitler yapıldı.

Soruşturmada Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın iş yapan kişi ve firmalardan para, araç talep ettiği, İBB'nin üst yönetiminin talimatıyla "komisyon" adı altında para istediği belirlendi.

Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik'in bölgede inşaat yapan müteahhitten iskan izni verilmesi karşılığında maddi menfaat sağladığı da tespit edildi.

Bu tespitlerin ardından soruşturmada 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne yönelik soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünün 2019 yılındaki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için doğrudan temin yöntemiyle yapılan alım hakkında ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, halihazırda Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı olan, dönemin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı ile mevcut Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir' in işi alma yeterliliği olmayan paravan firma üzerine işi aldıkları ve birtakım usulsüz işlemlerde bulunarak kamuyu zarara uğrattıklarına ilişkin tespitler yapıldı.

Tespitler üzerine aralarında Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir'in de bulunduğu ikisi tutuklu 11 şüpheliden 9'u hakkında "kamu kurum kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Ayrıca soruşturmadaki 2 şüphelinin tutuklu olduğu belirlendi.

Soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

AA

Okunma Sayısı: 438
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kant’a gösterdiğin saygıyı Said Nursî’ye niye göstermiyorsun?

    Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesinde süre daralıyor? - 1 Ağustos itibarıyla 7438 liraya yükselecek

    İnternet ilanlarında fahiş fiyat artışları yasaklandı

    "Banka hesaplarınızı üçüncü kişilere kullandırmayın"

    Kurban pazarlarında satılamayan hayvanlar ESK tarafından satın alınacak

    5 belediye başkanı gözaltında - İstanbul'daki yolsuzluk soruşturmalarında 30 şüpheli gözaltına alındı

    Trump: Gazze'de ateşkes anlaşması çok yakın

    Hacda çok sıkı kontrol var
    📷

    “Kurbanlarınız için hazırız”

    Yaşlılara özel infaz düzenlemesi

    Her darbenin muhatabı, Demokrat Parti geleneği olmuştur

    İktidarın hedefi meallerde tekelleşme mi?

    Kurban Bayramı öncesi son cuma namazını Kabe'de kıldılar - Arafat yolculuğu 4 Haziran Çarşamba başlıyor

    İsrail, Lübnan'a saldırmaya devam ediyor

    Rusya: Gazze'de yaşananlar akıl almaz boyutlara ulaştı

    Papara'ya yönelik "yasa dışı bahis" operasyonunda son durum?

    4 bin liralık Bayram ikramiyeleri 31 Mayıs-4 Haziran arasında ödenecek

    Trump yönetiminden Harvard'a 30 gün itiraz süresi verildi

    İsrail, Birüssebi'de de protesto edildi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Hacda çok sıkı kontrol var
    Genel

    Kant’a gösterdiğin saygıyı Said Nursî’ye niye göstermiyorsun?
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Trump: Gazze'de ateşkes anlaşması çok yakın
    Genel

    5 belediye başkanı gözaltında - İstanbul'daki yolsuzluk soruşturmalarında 30 şüpheli gözaltına alındı
    Genel

    Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesinde süre daralıyor? - 1 Ağustos itibarıyla 7438 liraya yükselecek
    Genel

    İnternet ilanlarında fahiş fiyat artışları yasaklandı
    Genel

    "Banka hesaplarınızı üçüncü kişilere kullandırmayın"
    Genel

    Kurban pazarlarında satılamayan hayvanlar ESK tarafından satın alınacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.