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Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesinde süre daralıyor? - 1 Ağustos itibarıyla 7438 liraya yükselecek

31 Mayıs 2025, Cumartesi 12:18
Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz'a kadar 15 lira ödenmesi gerekirken bu ücret, B sınıfı sürücü belgesi için 1 Ağustos itibarıyla 7 bin 438 liraya yükselecek.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

Eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz'a kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya çıkacak.

Yetkililer, son günlerde yaşanabilecek yoğunluğu ve olası mağduriyetleri önlemek adına vatandaşların başvurularını son tarihe bırakmamaları konusunda uyarıyor.

5 adımda yenileme işlemi

Eski tip sürücü belgesi şu 5 adımda yenilenebiliyor:

1- Randevu alımı:

İşlemlere başlamadan önce, NVİ İnternet Portalı (https://randevu.nvi.gov.tr), Alo 199 Çağrı Merkezi veya NVİ Mobil Uygulaması üzerinden nüfus müdürlükleri için randevu oluşturulması gerekiyor.

2- Gerekli belgelerin hazırlanması:

Başvuru için eski tip sürücü belgesi, 15 lira (13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı) ödemesinin yapıldığına dair dekont (Gelir İdaresi Başkanlığının https://ivd.gib.gov.tr internet sayfası veya anlaşmalı bankalardan ödenebilir), yetkili sağlık kuruluşlarınca düzenlenen ve geçerliliği 2 yıl olan sürücü sağlık raporu ile son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf talep ediliyor.

3- Başvuru yerine gidilmesi:

Hazırlanan belgelerle, randevu alınan veya randevusuz olarak (bekleme süresi göz önüne alınarak randevu tavsiye edilir) herhangi bir nüfus müdürlüğüne gidilerek başvuru gerçekleştiriliyor.

4- Kişiselleştirme süreci ve geçici belge kullanımı:

Başvuru sonrası sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından en geç 2 iş günü içerisinde kişiselleştiriliyor. Bu kişiselleştirme ve teslimat sürecinde, vatandaşlar nüfus müdürlüklerinden ya da e-Devlet üzerinden alacakları geçici sürücü belgesi ile araç kullanmaya devam edebiliyor.

5- Yeni ehliyetin teslim alınması:

Kişiselleştirilen sürücü belgesi PTT'ye teslim ediliyor. Başvuru esnasında belirtilen adrese veya yine başvuru sırasında belirlenebilecek 2 kişiden birine teslimat yapılıyor. Teslimat süreleri 56 il merkezine 1 gün, diğer illere 2 gün, ilçelere ise 4 gün olarak belirtiliyor.

AA

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