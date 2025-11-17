"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 KASIM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

İsrail, Lübnan topraklarında UNIFIL askerlerine saldırdı

17 Kasım 2025, Pazartesi 02:23
İsrail ordusunun, Lübnan topraklarında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) askerlerine tankla ateş açtığı bildirildi.

UNIFIL, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan olaya ilişkin açıklama yaptı.

 

Açıklamada, Lübnan topraklarında konuşlu İsrail Merkava tankının sabah saatlerinde UNIFIL askerlerine ateş açtığı belirtildi.

Saldırının UNIFIL askerlerinin yaklaşık 5 metre yakınına yapıldığı ifade edildi.

Olayda herhangi bir personelin yaralanmadığı bildirilirken, yaklaşık 30 dakika sonra İsrail tankının çekilmesinin ardından askerlerinin bölgeden güvenli şekilde ayrılabildiği kaydedildi.

İsrail'in bu eyleminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının ciddi ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail ordusuna UNIFIL güçlerine ya da onların yakınındaki alanlara yönelik tüm saldırılarını durdurma çağrısı yinelendi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde UNIFIL askerlerine ateş açtığını itiraf etti

İsrail ordusu, Lübnan topraklarında Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) askerlerine tank atışı yapıldığını itiraf etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde UNIFIL askerlerine ateş açıldığı fakat eylemin kasıtlı olmadığı iddia edildi.

Lübnan'ın güneyinde 2 "şüpheli" tespit edildiğini iddia eden İsrail ordusu, uyarı ateşi açarak uzaklaştırdığı şüphelilerin UNIFIL askeri olduğunun sonradan fark edildiğini öne sürdü.

Açıklamada, "İnceleme sonucunda, şüphelilerin bölgede devriye gezen BM askerleri olduğu ve kötü hava koşulları nedeniyle şüpheli olarak sınıflandırıldıkları tespit edildi." ifadesine yer verildi.

UNIFIL askerlerine ateşin kasıtlı olarak açılmadığını savunan İsrail ordusu, "her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için" saldırıların sürdürüleceği tehdidinde de bulundu.

UNIFIL, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Lübnan topraklarında konuşlu İsrail Merkava tankının sabah saatlerinde askerlerine ateş açtığını belirtmişti.

Saldırının UNIFIL askerlerinin yaklaşık 5 metre yakınına yapıldığı, olayda herhangi bir personelin yaralanmadığı ve olaydan yaklaşık 30 dakika sonra İsrail tankının çekilmesinin ardından askerlerin bölgeden güvenli şekilde ayrılabildiği kaydedilmişti.

Lübnan ordusu, İsrail'in UNIFIL askerlerini hedef almasını kınadı

Lübnan ordusu, yaptığı yazılı açıklamayla, İsrail'in sabah saatlerinde devriye görevi yapan UNIFIL askerlerini tank atışıyla hedef almasını kınadı.

Açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın egemenliğini ihlal etmeyi sürdürerek ülkedeki istikrarı bozduğu ve ordunun güneydeki konuşlanmasını engellediği belirtildi.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

AA

