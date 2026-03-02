"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2026 PAZARTESİ

AB içindeki en sert ve kararlı tepki İspanya'dan

02 Mart 2026, Pazartesi 13:59
İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden El Pais, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği askeri saldırılara karşı Avrupa Birliği (AB) içindeki en sert ve kararlı tepkinin İspanya hükümetinden geldiğini yazdı.

El Pais gazetesi, "İspanya, Trump ve Netanyahu'nun başlattığı savaşa karşı AB'deki en sert tavrı sergileyen ülke konumunda" başlıklı bir haber yayımladı.

Haberde, "İspanya, İran rejimini hiçbir şekilde desteklememekte ve AB içindeki tüm kınamalara katılmakta. Bununla birlikte Pedro Sanchez hükümeti, Donald Trump ve Binyamin Netanyahu'nun tek taraflı eyleminin kabul edilemez olduğuna kesinlikle inanmakta ve bunu kınayıp karşı koymak için tüm siyasi ve diplomatik kaynaklarını seferber etmekte." ifadeleri kullanıldı.

İspanya hükümeti kaynaklarına dayandırılan ifadelerde, "İspanyol hükümeti, Trump ve Netanyahu tarafından yürütülen savaşı kınamada en güçlü konumdadır. Bu, dün (1 Mart) yapılan ve kolay olmayan AB dışişleri bakanları video konferans toplantısında çok açık bir şekilde ortaya konmuştur." denildi.

Hükümet kaynaklarına göre, İspanya'nın AB'nin açıklamasını "çok belirsiz" bulduğu için toplantıyı durdurduğu, İsveç, İrlanda, Danimarka ve Slovenya gibi diğer ülkelerin de desteğiyle daha sert bir metin için baskı yaptığı aktarılan haberde, "Sanchez, ABD başkanının göründüğünden daha izole olduğunu düşünüyor, ancak Avrupalı ​​ortaklar onun müdahaleci gündemine yönelik daha net eleştirilerden kaçınıyor." yorumu yapıldı.

İspanya hükümetinin, AB'nin tavrını son derece yetersiz gördüğünü kaydeden El Pais, "Fransa ve Birleşik Krallık ile birlikte İran'ın askeri kapasitesini yok etmek için gerekli savunma önlemlerini almaya hazır olduğunu açıklayan Almanya ve bu konuda Netanyahu ve Trump'a daha yakın olan İtalya gibi ülkelerin tutumları, AB'nin daha güçlü bir açıklama yapmasını imkansız hale getirdi." görüşünü vurguladı.

El Pais, "Başbakan Sanchez ve Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in AB'de azınlıkta görünse de pozisyonlarının sadece İspanyol kamuoyunda değil, ABD de dahil olmak üzere birçok başka ülkede de en büyük desteğe sahip olduğuna inandığını" belirterek, bir hükümet yetkilisine göre şu ifadeleri paylaştı:

"Görünüşe göre Trump kendi kendini yok ediyor. Zaten Amerikan kayıpları oldu. Venezuela'ya müdahalenin oluşturduğu emsalin çok tehlikeli olduğu konusunda uyarmıştık. İşte şimdi o emsal gerçekleşti. Bu durum, Arap dünyasında Batı'ya karşı Orta Doğu'da daha büyük bir düşmanlığa yol açacak ve terörizm ile istikrarsızlığın artması riskini doğuracak."

Başbakan Sanchez: "Savaş mı barış mı, ilerleme mi gerileme mi?"

Diğer yandan Başbakan Sanchez, Barselona'da başlayan Mobil Dünya Kongresi etkinliğinin dün akşamki açılışı sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump ve Netanyahu'nun yürüttüğü savaşı kınayarak, İspanya'nın buna karşı net bir tavrının olduğunu yineledi.

Sanchez, korkuların doğrulandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"ABD ve İsrail, uluslararası topluma danışmadan İran'a tek taraflı saldırdı. Doğru, vatandaşlarını baskı altında tutan ve Arap komşularının çoğuna saldıran korkunç bir rejimi devirdiler. Tüm bu eylemler uluslararası hukuku ihlal ediyor, yüzlerce masum kurbana neden oluyor ve tüm bölgeyi çok daha fazla küresel istikrarsızlığa yol açacak bir teröre sürüklüyor. Amaç araçları haklı çıkarmaz demek değil. Amaç ve bu araçlar bizi daha büyük bir felakete götürme riski taşıyor. Bir yol ayrımındayız. Hangi yolu izlememiz gerektiğini seçmeliyiz. Öncelik saldırmak, bombalarla ya da insansız hava araçlarıyla savunmak, gümrük vergileri getirmek mi yoksa öncelik birbirimizi öldürmek yerine ortak refah mı? Seçim oldukça açık görünüyor. Savaş mı barış mı, ilerleme mi gerileme mi? İspanya bu konuda net." dedi.

AA

