İsrail ordusuna başvuran yedek asker sayısı düşük

Gazze kentini işgale hazırlanan İsrail ordusuna yedek asker katılımının az olduğu belirtildi.

Yerel basında yer alan haberde, Gazze kentini işgal etmeyi hedefleyen İsrail ordusuna 60 bin yedek askerin silah altına alınma sürecinin bugün başladığı aktarıldı.

Bunun Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana "en büyük sayıda" yedek askerin silah altına alınması süreci olduğu ifade edildi.

Yaklaşık 2 yıldır devam eden saldırılar nedeniyle silah altına alınmak için başvuran yedek asker sayısının düşük olduğu kaydedildi.

Birçok yedek askerin kişisel ve mali durumunu gerekçe göstererek silah altına alınmaktan muaf tutulması talebinde bulunduğu aktarıldı.

Silah altına alınmak için başvuran yedek asker sayısının düşük olması nedeniyle İsrail ordusunun ciddi zorlukla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Gazze kentinin işgaline yönelik saldırıların planlanana göre 4 ila 5 ay sürmesinin tahmin edildiği ancak bunun uzamasının beklendiği ifade edildi.

İsrail ordusu, işgal planı kapsamında 60 bin yedek askeri kademeli olarak silah altına almayı hedefliyor.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin kent merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.