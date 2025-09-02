"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 EYLÜL 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

İsrail ordusuna başvuran yedek asker sayısı düşük

02 Eylül 2025, Salı 22:56
Gazze kentini işgale hazırlanan İsrail ordusuna yedek asker katılımının az olduğu belirtildi.

Yerel basında yer alan haberde, Gazze kentini işgal etmeyi hedefleyen İsrail ordusuna 60 bin yedek askerin silah altına alınma sürecinin bugün başladığı aktarıldı.

Bunun Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana "en büyük sayıda" yedek askerin silah altına alınması süreci olduğu ifade edildi.

Yaklaşık 2 yıldır devam eden saldırılar nedeniyle silah altına alınmak için başvuran yedek asker sayısının düşük olduğu kaydedildi.

Birçok yedek askerin kişisel ve mali durumunu gerekçe göstererek silah altına alınmaktan muaf tutulması talebinde bulunduğu aktarıldı.

Silah altına alınmak için başvuran yedek asker sayısının düşük olması nedeniyle İsrail ordusunun ciddi zorlukla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Gazze kentinin işgaline yönelik saldırıların planlanana göre 4 ila 5 ay sürmesinin tahmin edildiği ancak bunun uzamasının beklendiği ifade edildi.

İsrail ordusu, işgal planı kapsamında 60 bin yedek askeri kademeli olarak silah altına almayı hedefliyor.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin kent merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

AA

Okunma Sayısı: 215
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afganistan'daki depremde ölü sayısı 1411'e yükseldi

    Ankara Valiliğinden ''is kokusu'' açıklaması

    İran'da 8 büyük baraj daha kuruma tehlikesiyle karşı karşıya

    İsrail ordusuna başvuran yedek asker sayısı düşük

    Bartın, Aydın ve Denizli'deki orman yangınları kontrol altında; Karabük ve Kastamonu'daki yangınlar sürüyor

    Aliyev: Hindistan, Azerbaycan'dan intikam almaya çalışıyor

    Gazze için 44 ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na BM'den de destek geldi

    Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan Belçika, İsrail'e yaptırımlar üzerinde de anlaştı

    Üniversitelilerin yurt başvuruları 2-6 Eylül tarihlerinde yapılacak

    CHP İstanbul İl Başkanı Çelik ve yönetim kurulu görevden alındı - İl Başkanlığına geçici olarak Gürsel Tekin atandı

    'Filistin temsilcileri BM Genel Kuruluna katılmalı'

    AB: Filistin'in en büyük destekçisi biziz - Gazze konusunda birlik olamadık; bu bizim için büyük bir hayal kırıklığı!

    'Son 100 yılda kıtamızda görülen en büyük tehditle karşı karşıyayız'

    Trump: ABD Kongresinde İsrail'e verilen destek zayıfladı

    800'den fazla kişinin öldüğü Afganistan'daki 6 büyüklüğündeki depremle ilgili son durum?

    İSTOÇ Ticaret Merkezi'nde yangın çıktı: Çok sayıda iş yerine sıçradı

    ABD'de 2 küçük uçak havada çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

    Uğurcan Çakır, Galatasaray'a transfer oldu

    Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Ankara Valiliğinden ''is kokusu'' açıklaması
    Genel

    Afganistan'daki depremde ölü sayısı 1411'e yükseldi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.