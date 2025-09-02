Üniversitelilerin yurt başvuruları 2-6 Eylül tarihlerinde yapılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencileri için GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cebeci Site Kız Öğrenci Yurdu'ndaki GSB Yurt Koordinasyon Merkezi'nde, 2025-2026 yılı eğitim öğretim dönemi bakanlık yurtlarına başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

2025-2026 eğitim öğretim dönemine başlayacak tüm gençlere başarı dileyen Bak, "Hayal ettiği mesleğe ulaşmak için gece gündüz çabalayıp üniversiteyi kazanan gençlerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak üniversite hayatlarında da tüm imkanlarımızla daima gençlerimizin yanında olacağız. Bu yılda yükseköğrenime devam eden öğrencilerimizi, güçlü ve modern imkanlara sahip yurtlarımızda ağırlamaya hazırlanıyoruz." dedi.

Yurt başvuruları, 2-6 Eylül tarihlerinde yapılacak

Yurtlarda 1 milyon yatak kapasitesine ulaşmanın önemli bir başarı hikayesi olduğunun altını çizen Bak, "Elbette bu rakamlar bizim için nihai varış noktası değildir. Yapımı hızla devam eden yurtlarımız var. Onların kısa süre içerisinde tamamlanacağı bilgisini de buradan paylaşmak istiyorum. Gençlerimiz için gece gündüz çalışmaya, çıtayı her geçen gün daha da yükseğe taşımaya devam edeceğiz. Bu anlayış doğrultusunda an itibarıyla 2025-2026 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvurularını başlatıyoruz. 2-6 Eylül tarihleri arasında ülkemizin dört bir köşesindeki gençlerimizin başvurularını bekliyoruz." diye konuştu.