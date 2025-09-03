Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Gökten size bir su indiren Odur. O suda sizin için hem bir içecek vardır, hem de ağaç ve otlar yeşerir, siz de hayvanlarınızı otlatırsınız.

Nahl Suresi: 10

HADİS:

Namaz Sırat Köprüsü üzerinde nurdur. Kim ki Cuma günü bana seksen defa salâvat getirirse seksen yıllık küçük günahları affedilir.

Camiü’s-Sağir, No: 2541