03 Eylül 2025, Çarşamba
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Gökten size bir su indiren Odur. O suda sizin için hem bir içecek vardır, hem de ağaç ve otlar yeşerir, siz de hayvanlarınızı otlatırsınız.
Nahl Suresi: 10
HADİS:
Namaz Sırat Köprüsü üzerinde nurdur. Kim ki Cuma günü bana seksen defa salâvat getirirse seksen yıllık küçük günahları affedilir.
Camiü’s-Sağir, No: 2541
Okunma Sayısı: 158
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.