ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 EYLÜL 2025 SALI - YIL: 56

Trump: ABD Kongresinde İsrail'e verilen destek zayıfladı

02 Eylül 2025, Salı 08:50
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongresinde İsrail'e verilen desteğin, 20 yıl öncesiyle kıyaslandığında zayıfladığını kabul etti.

Washington Post: Trump'ın Gazze planında Filistinlilere yer yok; planda İsraillilerin imzası var!

 

Başkan Trump, "The Daily Caller" internet sitesine verdiği demeçte, ABD-İsrail ilişkilerinin seyrine değindi.

 

İsrail'in ABD Kongresi üzerindeki etkisini geçmiş yıllarla kıyaslayan Trump, "20 yıl öncesine giderseniz, size şunu söyleyeyim, İsrail, herhangi bir kuruluş, şirket, kurum veya devletle kıyaslandığında, Kongrede gördüğüm en güçlü lobiye sahipti. Bugün ise o kadar güçlü bir lobisi yok. Bu inanılmaz." ifadelerine yer verdi.

Trump, İsrail'in önceki yıllarda ABD Kongresi üzerinde "tam kontrole sahip" olduğunu hatırlatırken, son zamanlarda bu etkinin zayıfladığını görmenin kendisini "şaşırttığını" belirtti.

Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye yönelik saldırılarını "bir an önce bitirmesi gerektiğine" işaret eden Trump, mevcut durumun İsrail'e "zarar verdiğinin" altını çizdi.

Trump, "Hiç şüphe yok. Savaşı kazanıyor olabilirler ama halkla ilişkiler dünyasını kazanmıyorlar." ifadelerini kullandı.

Pew Araştırma Merkezi'nin mart ayında ABD'li seçmenlere yönelik yaptığı ankette, genç Cumhuriyetçiler arasında İsrail'e destek verenlerin düşüşte olduğu ortaya çıkmıştı.

Ankette, İsrail hakkında olumsuz görüşe sahip olduğunu söyleyenlerin oranının 2022'ye göre yüzde 11 artarak yüzde 53'e çıktığı görülmüştü.

50 yaş ve altı Cumhuriyetçi seçmenler arasında İsrail hakkında negatif düşünenler de 2022'de yüzde 35'lik bir orana sahipken, bu oran son ankette 15 puanlık artışla yüzde 50'ye yükselmişti.

AA

