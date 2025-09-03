Afganistan'daki depremde ölü sayısı 1411'e yükseldi

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde pazar gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 1411'e yükseldi.

Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Kunar vilayetinde pazar günü meydana gelen depreme ilişkin detayları paylaştı.

Depremde vefat edenlerin sayısının 1411'e, yaralı sayısının da 3 bin 124'e çıktığını belirten Mücahid, depremde 5 bin 412 evin de yıkıldığını açıkladı.

Öte yandan, Afgan Kızılayı da ülkenin doğusundaki 3 vilayette 8 binden fazla evin yıkıldığını, çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Yaralıların bölgeden tahliyesinin sürdüğünü kaydeden yetkililer, bu nedenle ölü ve yaralı sayısının değişebileceğinin altını çizdi.

Yetkililer, deprem sonucu meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle bazı bölgelerde yolların kapandığını ancak ulaşılması güç bölgelere erişim sağlanabilmesi için kapalı yolların yeniden açılacağını bildirdi.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Yetkililer, depremin ardından bölgeye gönderilen arama kurtarma ekiplerinin, yüzlerce kişinin enkaz altında mahsur kaldığı Kunar'ın depremden etkilenen bölgelerinde çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Ekiplerin dağlık arazi ve kötü hava koşulları nedeniyle bazı köylere ulaşmakta güçlük çektiğini belirten yetkililer, halkın da dahil olduğu arama kurtarma çalışmalarında enkazdan çıkarılan yaralıların helikopterlerle hastaneye sevk edildiğini aktardı.

Afganistan yönetiminin uluslararası yardım çağrısı üzerine Hindistan, İsviçre, Çin ve İngiltere’nin aralarında bulunduğu bazı ülkeler bölgeye yardım göndereceklerini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada da depremde evlerini kaybeden aileler için hijyen malzemeleri, sıcak giysi, battaniye ve mutfak gereçleri içeren 2 bin yardım kitinin deprem bölgesine gönderildiği ifade edildi.

5,2 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre yerel saatle 15.29'da Celalabad kentinin 34 kilometre kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremle ilgili Celalabad kenti içinde ve mücavir bölgesinde ölü ve yaralı sayısına dair yerel makamların bilgilendirme yapması bekleniyor.

BM'den depremin vurduğu Afganistan'a acil yardım için küresel destek çağrısı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan'da 31 Ağustos'ta yaşanan depremin ardından BMMYK'nin etkilenen topluluklara yardım etmek için kaynaklarını seferber ettiğini bildiren Baloch, bazı köylerin tamamının yıkıldığını, ülkenin doğu kesiminin depremden en çok etkilenen bölge olduğunu söyledi.

Baloch, "Hayatta kalanlar evlerinin yıkıldığını gördü ve geceyi dışarıda uyuyarak geçirdi. Etkilenen bölgeler ücra, yollar kapalı veya yıkılmış durumda. Birçok kişinin hala enkaz altında kaldığından endişe ediliyor. Önümüzdeki günlerde can kaybının artacağı tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

İnsanların sevdiklerinin yasını tutarken, sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığını belirten Baloch, etkilenen bölgelerdeki temel altyapı eksikliği nedeniyle kurtarma operasyonlarında aksaklık yaşandığını belirtti.

Sözcü Baloch, şunları kaydetti:

"Deprem, şiddetli kuraklık ve komşu ülkelerden milyonlarca Afgan'ın geri dönmesi dahil halihazırda birçok krizle karşı karşıya olan bir ülkeye ölüm ve yıkım getirdi. Afgan toplumu, bu yıl komşu ülkelerden geri dönen veya geri dönmeye zorlanan 2,5 milyon Afgan'ı topluma entegre etmekte güçlük çekiyor. Nisandan bu yana 478 binden fazla Afgan Pakistan'dan geri döndü ve bunların yaklaşık 337 bini depremin merkez üssüne yakın olan Torkham sınır kapısından geçti. Pakistan'dan dönenlerin yaklaşık yüzde 24'ü, depremden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Nangarhar eyaletine geldi."

Afganistan halkına yardım etmek ve daha fazla trajediyi önlemek için acilen insani yardıma ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Baloch, stokların ve müdahale kapasitesinin tükenmiş durumda olduğunu dile getirdi.

Baloch, "Acil destek için dünya genelinde çağrıda bulunuyoruz." dedi.

BM, Afganistan'da yaşanan yıkıcı depremi "kriz içinde kriz" olarak niteledi

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan İnsani Yardım Koordinatörü Indrika Ratwatte, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde pazar gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin büyük etkisi olduğuna işaret eden Ratwatte, can kaybı ve yaralı sayısının artmaya devam edeceğini söyledi.

Ratwatte, "Potansiyel olarak etkilenen kişi sayısı neredeyse yüz binlere kadar çıkabilir. (Etkilenen eyaletlerde) Şimdiye kadar 12 bin civarında kişinin doğrudan etkilendiğini biliyoruz. Bu eyaletlerde yaklaşık 3 milyon kişi yaşıyor." dedi.

BM'nin, 20 acil durum değerlendirme ekibini depremden etkilenen bölgeler için görevlendirdiğini aktaran Ratwatte, yaşadıkları en büyük zorluğun, depremin vurduğu bölgelere erişim olduğuna işaret etti.

Ratwatte, "Helikopterlere ihtiyacımız var. Hükümet, yaralıları tahliye etmek, arama kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri konuşlandırmak için sürekli olarak 3 helikopter görevlendirdi. Müdahaleyi koordine etmek yerel birimler ve ilgili bakanlıklarla yakın koordinasyon içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Acil ihtiyaçlar arasında barınak, gıda, tıbbi malzemeler ve diğer malzemeler olduğunu vurgulayan Ratwatte, şunları kaydetti:

"Bu, Afganistan için kriz içinde bir kriz. Afganistan'ın yaşadığı birçok şoka bakacak olursanız, sadece bu yıl İran ve Pakistan'dan 1,7 milyondan fazla Afgan'ın geri döndüğünü görebilirsiniz. Bu yıl çok düşük yağışlı bir kuraklık yaşadık ve bu nüfusun yüzde 70'ini etkiledi. Nüfusun yüzde 70'i tarımla geçiniyor ve tarıma dayanıyor. Bunun da ötesinde bu ülkedeki insani ve temel yardım programlarına yönelik yıkıcı fon kesintileri yaşandı. Dolayısıyla deprem, savunmasız toplulukların ek stres, şok ve kırılganlıklara aşırı derecede maruz kalacağı ve insani yardım personelinin etkilenen insanlara ulaşmak için gece gündüz çalıştığı bir zamanda geldi."

Ratwatte, zorlu kış şartları öncesinde depremden etkilenen Afgan halkına yardım için uluslararası destek ve dayanışmaya güçlü bir şekilde ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

BM'nin bu yıl için başlattığı Afganistan İnsani Müdahale Planı'nın yalnızca yüzde 28'inin finanse edildiğini hatırlatan Ratwatte, bu durumu "en hafif tabirle oldukça vahim" olarak nitelendirdi.

Afganistan'daki deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), pazar günü Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Yerel yetkililer, bunun, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Afganistan'daki yıkıcı depremden ilk olarak 12 bin kişinin doğrudan etkilendiğini bildirmişti.​​​​​​​