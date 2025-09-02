'Filistin temsilcileri BM Genel Kuruluna katılmalı'

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, BM Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gidecek Filistinli yetkililerin vizelerinin iptal edilmesiyle ilgili Filistin temsilcilerinin bu uluslararası platformlarda yer alması gerektiğini belirtti.

Slovenya'da düzenlenen Bled Stratejik Forumu'nun açılışında konuşan Costa, Gazze'deki duruma değindi.

Costa, "Gazze'de, dünyanın vicdanını yaralayan bir insani felakete tanık oluyoruz. Sivillerin, özellikle de çocukların çektiği acıların boyutu dehşet verici ve kabul edilemez." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı, Slovenya tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ne sunulan ve açlığın savaş aracı olarak kullanılmasının yasaklandığını hatırlatan karar tasarısının 14 üyenin desteğine rağmen ABD tarafından veto edilmesini "üzücü" olarak nitelendirdi.

Costa, İsrail'in "meşru müdafaa hakkının sivil altyapıların ayrım gözetmeksizin yıkımını veya bir halkın topluca cezalandırılmasını haklı çıkaramayacağını" vurguladı.

Batı Şeria’da yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi ve Gazze’de süren zorla yerinden etmelerden duyduğu kaygıyı dile getiren Costa, bu gelişmelerin gelecekteki Filistin devletinin yaşayabilirliğini tehdit ettiğini, barışı zayıflattığını ve bölgeyi istikrarsızlaştırdığını ifade etti.

Costa, AB’nin, savaşın başından bu yana Filistin halkına 450 milyon avronun üzerinde insani yardım sağladığını hatırlatarak, bu fonların hastaneler, okullar ve temel kurumları ayakta tuttuğunu savundu.

New York'ta düzenlenecek 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gidecek Filistinli yetkililerin vizelerinin iptal edilmesine değinen Costa, "Filistinli temsilcilerin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve bu çatışmayla ilgili yaklaşan konferans da dahil olmak üzere uluslararası forumlara katılmalarına açıkça izin verilmelidir." diye konuştu.

"Filistin halkı barışı, onuru ve devlet olmayı hak ediyor. Bu aynı zamanda İsrail halkının güvenliği için de en sürdürülebilir yoldur." diyen Costa, AB’nin bu amaçla bölge ülkeleriyle daha aktif işbirliği içinde olacağını belirtti.

Costa ayrıca, bu konuda "Avrupa’nın tek ve güçlü bir sesle konuşmasının" önem taşıdığını kaydetti.