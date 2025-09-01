Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi yenilgiyle başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş'taki ikinci dönemine yenilgiyle başladı.

Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın ilk yarısının büyük bölümünde hücumda etkili olamazken Alanyaspor, Ogundu'nun düşürülmesiyle kazanılan penaltının ardından İbrahim Kaya'nın 45+5. dakikada attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı.

Beşiktaş, ikinci yarıda bulduğu fırsatlardan yararlanamazken ev sahibi takım, 76. dakikada Güven Yalçın'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Güven, eski takımına attığı golün ardından sevinmezken Alanyaspor, kalan sürede skoru korumayı başardı.

Siyah-beyazlı takım, 2-0 mağlup olarak milli araya yenilgiyle girerken; Alanyaspor ise bu sezonki ilk galibiyetini alarak puanını 4'e çıkardı.

Kalesini yine gole kapatamadı

Beşiktaş, bu sezon oynadığı 8. resmi maçında da kalesinde gol gördü.

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Süper Lig'de 2, Avrupa kupalarında da oynadığı 6 karşılaşmada gol yedi.

Beşiktaş, bu sezon resmi maçlarda sırasıyla şu sonuçları aldı:

Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 12 gol atarken, kalesinde ise 14 gol gördü.

Tammy Abraham 3 maçtır suskun

Beşiktaş'ın İngiliz santrforu Tammy Abraham, son 3 maçta gol sevinci yaşayamadı.

Abraham, sezona ilk 5 karşılaşmada kaydettiği 6 golle start verdi.

28 yaşındaki tecrübeli oyuncu, daha sonra sırasıyla Lausanne ile üst üste oynanan iki müsabakada ve Alanyaspor karşısında skor katkısı veremedi.

El Bilal Toure, ilk kez forma giydi

Beşiktaş'ın İtalyan ekibi Atalanta'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı El Bilal Toure, siyah-beyazlı formayı ilk kez giydi.

Ligin 4. haftasında Alanyaspor deplasmanında oynanan müsabakada Malili futbolcu, 58. dakikada Ernest Muçi'nin yerine oyuna dahil oldu.

Öte yandan, bir diğer transfer Tiago Djalo ise mücadeleye ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.

Beşiktaş, ligdeki ilk yenilgisini aldı

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de sezonun ilk yenilgisini Alanyaspor karşısında aldı.

Beşiktaş, ligin 4. haftasında konuk olduğu Akdeniz ekibine 2-0 mağlup oldu.

Ligde iki maçı ertelenen Beşiktaş, 2. haftada ikas Eyüpspor'u sahasında 2-1 mağlup ederek 3 puana ulaşmıştı.

Son iki maçta gol atamadı

Beşiktaş, son 2 resmi maçta rakip fileleri havalandıramadı.

Siyah-beyazlı takım, UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında Lausanne'a sahasında 1-0 yenilirken, Süper Lig'de ise deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, bu sezon Shakhtar Donetsk ile oynanan rövanş maçı (2-0) dahil toplam 3. kez gol sevinci yaşayamadı.

Beşiktaş, Alanyaspor karşısında yine kazanamadı

Siyah-beyazlı takım, Alanyaspor ile oynadığı son 5 müsabakada galip gelemedi.

Ligde 2023-2024 sezonunda İstanbul'da ağırladığı rakibine 3-1 kaybeden Beşiktaş, sezonun ikinci yarısında ise 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

Geçen sezon takımların oynadığı lig müsabakaları ise İstanbul ve Alanya'da 1-1'lik skorlarla sonuçlanırken; 2025-2026 sezonunda rakibiyle Alanya'da karşılaşan siyah-beyazlılar, 2-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, Alanyaspor karşısında son galibiyetini 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında 3-0'lık skorla elde etti.