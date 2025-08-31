"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 EYLÜL 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

BM Genel Kurulu Cenevre’de yapılsın

31 Ağustos 2025, Pazar 22:19
ABD’nin Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın vizesini iptal etmesine tepki gösteren Ahmet Davutoğlu, “Liderlere çağrımdır, BM Genel Kurulu’nun, Cenevre’de yapılması için girişimde bulunun” dedi.

ABD, Abbas’ı BM’de konuşturmayacak - Belçika: Diplomasiye darbe
Mahmud Abbas ve yaklaşık 80 Filistinli yetkilinin vizesi iptal edildi

 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD’nin Eylül ayında düzenlenecek BM Genel Kurulu toplantıları için Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve Filistin delegasyonuna vize vermeyeceği açıklamasına tepki göstererek başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) liderleri olmak üzere Filistin Devleti’ni tanıma kararı almış bütün ülkelerin liderlerine çağrı yaptı.

Dünya ABD ve İsrail’den ibaret değil

Davutoğu, “Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İİT liderleri olmak üzere Filistin Devleti’ni tanıma kararı almış bütün ülkelerin liderlerine acil çağrımdır! ABD, eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulu yıllık toplantısında Filistin’in tanınmasını engellemek için Mahmut Abbas ve Filistin delegasyonunun New York’a geliş vizelerini vermeyecekmiş! BM hukukunun açık bir şekilde çiğnenmesi olan bu tutum karşısında BM Genel Kurulu toplantılarının bu sene yine bir BM şehri olan ve bünyesinde BM kurumlarını barındıran Cenevre’de yapılması için girişimde bulunun! Sayın Abbas, siz de bu gelişmeye öncülük edin ve tek tek liderlerle temas ederek kampanya başlatın! Filistin konusundaki duyarlı tüm ülkeler için, dünyanın ABD ve İsrail’den ibaret olmadığını gösterme vaktidir!” dedi.

Ankara - Anka

