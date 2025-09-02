Bartın, Aydın ve Denizli'deki orman yangınları kontrol altında; Karabük ve Kastamonu'daki yangınlar sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bartın, Aydın ve Denizli'deki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını, Karabük ve Kastamonu'da çıkan yangınların ise devam ettiğini söyledi.

Yumaklı, Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Toprakcuma köyünde son durum hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Yumaklı, 2 Eylül itibarıyla yaz mevsiminin sona ermesine rağmen iklim değişikliğinin mevsimsel kaymalarına ve öngörülemez meteorolojik durulmalara sebep olması nedeniyle orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü, teyakkuz halinin 15 Ekim'e kadar devam edeceğini belirtti.

Bakan Yumaklı, Aydın'ın Buharkent ilçesinde başlayıp Denizli'nin Buldan ilçesine sıçrayan yangının dün gece enerjisinin düşürüldüğünü hatırlatarak, "Bugün itibarıyla bu yangının tamamen kontrol altına alındığını ifade etmek istiyorum." dedi.

Dün akşam enerjisi düşürülen Aydın Efeler'deki yangının da ekiplerin gece boyunca süren müdahalesiyle tamamen kontrol altına alındığını aktaran Yumaklı, "Bartın Ulus'taki yangın yine gece boyu arkadaşlarımızın müdahalesi ve çalışmasıyla tamamen kontrol altına alınmış oldu. Dün geceden bu sabaha kadar 3 farklı ilimizde üç yangın tamamen kontrol altına alınmış oldu." diye konuştu.

Yumaklı, şu anda devam eden iki yangının bulunduğuna değinerek, "Birincisi, önceki gün Karabük Eflani'de başlayıp yine sınırı olan Kastamonu'nun Araç ilçesine sirayet eden yangın. İkincisi dün öğleden sonra Kastamonu Araç ilçesinde şu an içinde bulunduğumuz Akgeçit köyü sınırları içinde başlayan yangın. İkisi birbirlerine yaklaşık 5 kilometre mesafede, ancak halihazırda iki farklı yangın olarak devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Yoğun ve sık ormanların bulunduğu bölgede sadece hava müdahalesi değil kara müdahalesinin de eşgüdüm içinde, yoğun şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Yumaklı, "Zorluklarımız var, coğrafya kimi zaman ulaşımı çok zorlayıcı şekilde kayalıklardan ve kanyonlardan oluşan bölgelerde oluşuyor. Şu an hem karadan hem de havadan çok ciddi bir müdahale sürüyor. İnşallah akşam saatlerine doğru bu iki yangın için güzel haberler vermeyi umuyorum." ifadesini kullandı.

İbrahim Yumaklı, bu yılki tabloya da değinerek, şöyle devam etti:

"1 Ocak'tan bugüne kadar 2 bin 492'si ormanda, 3 bin 340'ı da kırsal alan da olmak üzere toplam 5 bin 832 yangınla mücadele ettik. Hakikaten rakamın yüksekliği, verilen mücadelenin boyutlarını ve büyüklüğünü ifade etmeye yeter. Bu yıl yaz aylarının başlarından olmak üzere yangınları üç dalga halinde yaşadık. Birincisi haziran sonu-temmuz başıydı, ikinci dalga temmuz ayının sonunda, üçüncüsü dalga maalesef ağustosun son günlerinde meydana geldi."

Yumaklı, iklim değişikliğinin yangın risk alanlarını genişlettiğine dikkati çekerek, "Artık Batı Karadeniz Bölgesi de en az diğer yerler kadar orman yangınları açısından riskli hale gelmiş durumda. Biz bununla ilgili tüm tedbirlerimizi alıyoruz, kaldı ki hızlı müdahale bu yangınların çok ciddi boyutlara ulaşmasını engelliyor ancak her zaman söylediğimiz gibi, bizlerin hazır olması ve devletin kurum ve kuruluşlarıyla müdahaleye hazır olabilmesi tek başına yeterli değil." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşların ferasetine, sağduyusuna ve hassasiyetine güven duyduklarını dile getiren Yumaklı, yangınların engellenmesi için toplumsal bilinç ve bireysel farkındalığın önemine işaret etti.

Bakan Yumaklı, "Zarar gören her yerin hiçbir istisnası olmadan tekrar yeşillendirileceğiyle ilgili kararlılığımız... Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Orman hepimizin nefesi, gölgesi, bereketi, yani vatanı. Çocuklarımızın geleceği, bizden öncekilerin bizlere emaneti. Bizim bütün yapmamız gereken bu emanete sahip çıkmak. Ben her bir dalı yeniden yeşertecek, filizlendirecek, çocuklarımıza umut verecek güzel ormanların oluşacağını ve gelecek nesillere bunları emanet edeceğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e teşekkür eden Yumaklı, yeni eğitim-öğretim yılının ilk dersinin orman, ağaç ve tabiat sevgisi çerçevesinde müfredata dahil edildiğini belirterek, "İnşallah gelecek nesillere daha güçlü, daha yeşil, daha dayanıklı ormanlar bırakmanın temelleri de atılmış olacak. Bu genç zihinlere 'yeşil vatan' sevgisini öğretime başladıkları ilk günden vermiş olacağız." sözlerini sarf etti.

Kastamonu, Karabük, Bartın, Aydın ve Denizli başta olmak üzere yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yumaklı, yılbaşından bu yana yürütülen çalışmalarda görev alan personel ve gönüllüler arasında şehit olanların bulunduğunu hatırlatarak, kendilerine Allah'tan rahmet diledi.

Ayrıca Milli Savunma ve İçişleri bakanlıkları başta olmak üzere tüm kurum, kuruluş ve gönüllülere teşekkür eden Yumaklı, bilgilendirme çalışmalarının süreceğinin, dezenformasyon amaçlı paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Açıklamanın ardından Yumaklı ve beraberindekiler, köy kahvesindeki vatandaşlarla sohbet etti.

Kastamonu'da ormanlık alandaki 2 yangına müdahale sürüyor

Karabük'ün Eflani ilçesinde pazar günü başlayan ve Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangın ile yine Araç ilçesine bağlı Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde dün çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Ekiplerin gece boyu karadan yürüttüğü çalışmalara günün ağarmasıyla helikopterlerle destek verilmeye başlandı.

Yangınlara, 39 araç, 3 helikopter, 5 su tankeri, 17 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 182 personelle müdahale ediliyor.

Yangınlar nedeniyle Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerindeki 437 vatandaşın tahliyesi sağlanmış, 496 büyük ve küçükbaş hayvan güvenli bölgeye alınmıştı.

Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde yaşayan Aziz Okutucu, AA muhabirine, yangının evlerine dün çok yaklaştığını belirterek, "Bize 100 metre kadar yaklaştı. Çok korktuk, gece sabaha kadar uyumadık. Ha şimdi ha birazdan gelecek diye. İtfaiyenin çalışması neticesinde kurtulabildik, şükür. Şurada yangın vanamız vardı. Bir şey olursa diye oraya hortum bağladık, hazırlıklar yaptık." dedi.

Hüsniye Okutucu ise dün bir anda dumanların yükseldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dağda bir anda dumanlar yükseldi. Çok korktuk. 10 dakika sonra itfaiyeler, helikopterler hepsi birden geldi. Bizim de yangın vanamız vardı. Hortumumuzu taktık, hazırlandık. Gece sabaha kadar pencerelerde bekledik, Valizlerimiz merdiven başında hazır. Giyecek kıyafetlerimiz ve kimliklerimiz hazır. Yangın çoğalırsa kimliğimizi alıp çıkarız diye. Allah razı olsun itfaiye ekipleri ve helikopterdekilerden. Çok şükür bugün oldu, kurtulduk sayılır."

Yangınlar nedeniyle Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerindeki 437 vatandaşın tahliyesi sağlanmış, 496 büyük ve küçükbaş hayvan güvenli bölgeye alınmıştı.

Karabük

Karabük'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Merkeze bağlı Aladağ mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman işletme şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalarda, ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Aydın

Efeler ilçesinde yer alan Pınardere Mahallesi'nde dün zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına ekipler gece boyunca müdahale etti.

Arazisinin sarp ve engebeli olması nedeniyle müdahale zaman zaman zorlaştı.

Çalışma esnasında 2 itfaiyeci ile 1 orman işçisi yaralandı.

Yangın havadan ve karadan müdahaleyle tamamen kontrol altına alındı.

Pınardere Mahallesi'nde dün çıkan yangına orman ve itfaiye ekipleri müdahale etmiş, Aydın Valisi Yakup Canbolat, yangının İl Emniyet Müdürlüğüne ait atış poligonundaki tadilat esnasında spiraldan kaynaklandığını belirtmişti.

Şırnak

Bestler Dereler bölgesinin Uğur ve Sivri Tepe mevkisinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle örtü ve ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, İl Özel İdaresi ve Şırnak Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, 20 personel, pikap ve 3 ilk müdahale aracının yanı sıra jandarma helikopterinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. ​​​​​​​

Valilik açıklaması

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Bestler Dereler Uğur ve Sivri Tepe mevkisinde çıkan yangının Orman İşletme Müdürlüğünün 20 personel, 4 araç ve 1 helikopter ile yürüttüğü çalışmanın sonucunda kontrol altına alındığını bildirildi.

Açıklamada, "Yangına müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bingöl

Genç ilçesine bağlı Servi ile Kavaklı köyü sınırları arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, köy sakinlerinin yardımıyla yangına müdahale ediyor.

Yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara, jandarmaya ait helikopter de havadan destek veriyor.