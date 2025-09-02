CHP İstanbul İl Başkanı Çelik ve yönetim kurulu görevden alındı - İl Başkanlığına geçici olarak Gürsel Tekin atandı

CHP İstanbul Kongresi mahkeme kararıyla iptal edildi. İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetim kurulu görevden alındı. Gürsel Tekin, il başkanı olarak atandı. Mahkeme kararının ardından CHP, olağanüstü toplantı kararı aldı.

NTV'de yer alan habere göre İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İl Kongresi'nin iptali için açılan davada karar çıktı.

Mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi.

Kararı 45. Asliye Hukuk Mahkemesi verdi.

DELEGELER GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilirken mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durulmasına karar verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, NTV'ye konuya ilişkin açıklama yaptı. Çelik, ilk açıklamasında henüz kendilerine yapılmış bir tebliğ olmadığını söyleyerek "Meseleyi anlamaya çalışıyoruz." dedi.

KAYYUM OLARAK GÜRSEL TEKİN ATANDI

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin atandı.

Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap ise yönetime getirildi.

CHP'DEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANMA KARARI

CHP, saat 17.00'de olağanüstü toplanma kararı aldı.

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ SORUŞTURMA

8 Ekim 2023'te yapılan il kongresinde Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Çelik, o dönem genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayı olarak görülen Cemal Canpolat'a karşı kazanmıştı.

Çelik hakkında "seçime hile karıştırıldığı" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Özgür Çelik dahil 10 parti yöneticisi için 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

750 BİN LİRA İDDİASI

İddianamede, il başkanlığı seçimi için Özgür Çelik'in desteklenmesi karşılığında oy kullanacak iki delege için 150 bin lira teklif edildiği, delegelerin de bu paranın az olduğu ve üç kişi için 750 bin lira istediği iddiaları yer aldı.