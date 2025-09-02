"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Gazze için 44 ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na BM'den de destek geldi

02 Eylül 2025, Salı 17:14
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Laerke, 44'ten fazla ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu "Gazze'ye daha fazla ihtiyaç duyulan yardımı ulaştırabilecek her türlü girişimi memnuniyetle karşıladıklarını" şeklinde yorumladı.

“Soykırımı durdurmak için ne yaptın?”

 

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, AA muhabirinin "44 farklı ülkeden binlerce aktivistin yer aldığı Küresel Sumud Filosu, (Global Sumud Flotilla) onlarca gemiyle İsrail'in Gazze'deki ablukasını kırmak için yola çıktı. Bu gemilerde tonlarca insani yardım da bulunuyor. BM olarak böyle bir girişimi nasıl karşılıyorsunuz?" sorusunu yazılı cevapladı.

 

UNOCHA Sözcüsü Laerke, "Prensip olarak Gazze'ye daha fazla ihtiyaç duyulan yardımı ulaştırabilecek her türlü girişimi, insani ilkelere uygun ve onurlu bir şekilde sunulduğu sürece memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

 

Küresel Sumud Filosu

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etme yollarının aranmasını ifade eder.

Filistin'le ilgili sanatsal etkinliklerde, zeytin ağacı ve köylü hamile kadın sembolleri bu kavramı tasvir etmek için kullanılır.

AA

