800'den fazla kişinin öldüğü Afganistan'daki 6 büyüklüğündeki depremle ilgili son durum?

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde 800'den fazla kişinin öldüğü, 2 bin 500'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki bugünkü deprem, doğu vilayetlerinde can ve mal kayıplarına yol açmıştır." ifadesini kullandı.

Yerel yetkililer ve bölge sakinlerinin kurtarma çalışmalarına katıldığını aktaran Mücahid, merkezi yönetim ve çevre vilayetlerden ekiplerin de bölgeye doğru yola çıktığını kaydetti. Mücahid, "Hayatları kurtarmak için var olan tüm kaynaklar kullanılacaktır." ifadesine yer verdi.

Zabihullah Mücahid daha sonra düzenlediği basın toplantısında, dün gece meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde can kaybının 800'ü, yaralı sayısının ise 2 bin 500'ü geçtiğini duyurdu.

Afganistan Enformasyon Bakanlığından bir yetkili de gece saatlerinde meydana gelen deprem hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden en çok etkilenen bölgelerin Kunar vilayetinde yer aldığını, yolların toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapandığını belirterek, arama kurtarma çalışmalarının helikopterlerle yürütüldüğünü söyledi.

Ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri

Yerel yetkililer, bunun, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu aktardı.

Öte yandan, bölgede biri 5,2 büyüklüğünde olan en az 2 artçı sarsıntı kaydedildi.

Kızılhaç, depremin vurduğu Afganistan'ın acil yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Afganistan'da yaşanan depreme ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Afganistan yönetiminin, ülkenin güneydoğu illerindeki yıkıcı depreme müdahale ettiği belirtilen açıklamada, 6 büyüklüğünde güçlü depremin Kunar, Nangarhar ve Laghman illerinde geniş çaplı yıkıma yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, "Birçok aile yerinden edilmiş durumda ve acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor." ifadesi yer aldı.

Afgan Kızılayının, etkilenen kişilere destek olmak ve acil yardım sağlamak amacıyla incelemelerde bulunmak üzere acil durum ekipleri görevlendirdiği aktarılan açıklamada, ambulansların yaralıları, tam kapasiteye ulaşan Nangarhar Hastanesi dahil aşırı kalabalık sağlık tesislerine taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, "Arama ve kurtarma desteği, acil sağlık hizmetleri, yiyecek ve temiz su ile yol erişiminin yeniden sağlanması, acil ihtiyaçlar olarak öne çıkıyor." ifadeleri kullanıldı.

BM, Afganistan'daki depremden ilk etapta 12 bin kişinin doğrudan etkilendiğini bildirdi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA),, Afganistan'da yaşanan ve çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlanan yıkıcı depreme ilişkin bir rapor paylaştı.

Dün yerel saatle 23.47'de yaşanan 6 şiddetindeki depremin merkez üssünün Celalabad şehrinin yaklaşık 30 kilometre kuzeydoğusundaki Kama ilçesi olduğu belirtilen raporda, o zamandan bu yana birkaç artçı sarsıntı kaydedildiği ifade edildi.

Raporda, "İlk veriler Kunar, Lağman, Nangerhar ve Nuristan olmak üzere 4 ilde en az 800 kişinin vefat ettiğini, tahmini 2 bin kişinin de yaralandığını gösteriyor. Yaralıların çoğu, kayalar ve heyelanlar nedeniyle ana ulaşım yolları kapanmış, ücra ve dağlık bölgelerde yaşıyor." bilgisi verildi.

İlk verilerin, 12 bin civarında kişinin depremden doğrudan etkilendiğini gösterdiği kaydedilen raporda, arama kurtarma ekipleri etkilenen bölgelere ulaştıkça can kaybının artmasının beklendiğine yer verildi.

Türkiye, Afganistan'daki depremde can kayıplarından büyük üzüntü duyuyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'daki depreme ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"Afganistan'ın Celalabad şehri yakınlarında dün gece meydana gelen depremde çok sayıda kişinin vefat etmesinden büyük üzüntü duyuyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, vefat edenlere Allah'tan rahmet dilenerek, Afganistan halkına başsağlığı dilekleri sunuldu.

İsviçre, Afganistan'daki yıkıcı depremden etkilenenlere destek olacak

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki depreme ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Bu felaketten etkilenen herkesle dayanışma içerisinde olunduğu bildirilen paylaşımda, "İsviçre, Kabil'deki İsviçre Kalkınma ve İşbirliği İnsani Yardım Ofisi aracılığıyla, depremden etkilenen bölgelerde faaliyet gösteren ortaklarına destek hazırlıyor." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, konuya ilişkin daha fazla ayrıntının yakında paylaşılacağı kaydedildi.

BM ve AB'den taziye mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, depremlerin ardından Afganistan halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Guterres, "Vefat edenlerin ailelerine en derin taziyelerimi sunuyorum ve yaralananlara acil şifalar diliyorum. Afganistan'daki BM ekibi harekete geçmiştir ve depremden etkilenen bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için hiçbir çabadan kaçınmayacaktır." ifadelerini kullandı.

AB'nin Afganistan Delegasyonu da X üzerinden yapılan paylaşımda, "AB, Afganistan'ın Kunar ve Nangarhar vilayetlerindeki yıkıcı depremden etkilenenlere en derin taziyelerini sunar." ifadesine yer verildi.

Partnerlerin sahada olduğuna ve deprem kurbanlarına yardım ettiğine dikkat çekilen açıklamada, Afganistan halkıyla tam dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

BM Komiseri Grandi, Afganistan'daki depremin zorluklara ölüm ve yıkımı da eklediğini belirtti

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, depreme ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Afganistan'daki büyük depremin çok sayıda can kaybına yol açtığına dikkati çeken Grandi, "Bu durum, kuraklık ve komşu ülkelerden milyonlarca Afgan'ın zorunlu göçü gibi diğer zorluklara ölüm ve yıkımı da ekledi." ifadesini kullandı.

Grandi, bağışçı topluluğun, yardım çalışmalarını desteklemesini umduklarını kaydetti.

Japon Büyükelçiden mesaj

Japonya'nın Kabil Büyükelçiliğinin X hesabından da Büyükelçi Takayoşi Kuromiya'nın depreme ilişkin mesajı paylaşıldı.

Mesajında depremden dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirten Takayoşi, depremde vefat edenler için taziye dileklerini iletti.

Japonya'nın konuyu yakından takip ettiğini belirten Takayoşi, yardıma hazır olduklarını kaydetti.

Çin Devlet Başkanı Şi, Afganistan'daki depremde vefat edenler için taziye diledi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nin genişletilmiş toplantısında yaptığı konuşmada, depremde ölenler için taziye diledi.

Devlet Başkanı Şi, "Umarım Afgan hükümeti ve halkı zorlukların üstesinden gelir ve evlerini en kısa sürede yeniden inşa eder." dedi.

Asya ülkelerinden Afganistan'daki deprem için taziye mesajları

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Afganistan'da meydana gelen deprem nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Modi, ülkesinin depremden etkilenenlere mümkün olan her türlü insani yardım ve desteği sağlayacağını açıklarken, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar da depremde vefat edenler için başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

Jaishankar, 1000'den fazla çadır ve gıda malzemesinin Afganistan'a ulaştırıldığını, yarından itibaren daha fazla insani yardımın bölgeye gönderileceğini aktardı.

Pakistan

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan'da meydana gelen depremin, Pakistan'ın çeşitli bölgelerinde de hissedildiğini dile getirdi.

Yaşanan afetten ötürü derin üzüntü duyduğunu aktara Şerif, vefat edenlerin ailelerine taziyelerini iletti.

Şerif, "Afgan kardeşlerimizle dayanışma içerisindeyiz ve bu konuda mümkün olan her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesine yer verdi.

Japonya

Japonya'nın Kabil Büyükelçiliği de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Büyükelçi Takayoshi Kuromiya'nın depreme ilişkin mesajını yayımladı.

Takayoshi, kurtarma operasyonlarının hızlı şekilde tamamlanması ve afetten etkilenenlerin bir an evvel sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Bangladeş

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Afganistan'da meydana gelen depremde vefat edenlere yönelik taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "Bangladeş hükümeti ve halkı, Afganistan'daki yıkıcı depremde yüzlerce kişinin vefat emesinden dolayı derin bir üzüntü duymaktadır. Kardeş Afganistan halkına en içten taziyelerimizi ve dayanışmamızı iletiyoruz. Düşüncelerimiz ve dualarımız depremden etkilenenlerle birliktedir." ifadelerine yer verildi.

ABD

ABD Dışişleri Bakanlığının Güney ve Orta Asya İşleri Bürosunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, "Afganistan'ın doğu bölgesini vuran ve çok sayıda can kaybına yol açan ölümcül deprem haberini üzüntüyle öğrendik. Bu zor dönemde Afgan halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.