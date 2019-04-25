Joe Biden resmen ABD başkan aday adayı

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde başkan yardımcılığı yapan Joe Biden'ın 2020 seçimleri için yarışa girmeye karar verdi ve seçim kampanya sürecini bugün resmi olarak başlattı.

Uzun süredir yarışa girip girmeme kararı merakla beklenen 76 yaşındaki Joe Biden bugün bir video yayımlayarak Demokrat Parti'den başkan aday adaylığını resmen açıkladı. Biden Twitter'da adaylığını "Bu ulusun temel değerleri… dünyadaki duruşumuz ... demokrasimiz… ABD'yi ABD yapan her şey... tehlike altında... Bu yüzden bugün ABD Başkanlığına adaylığımı açıklıyorum. #Joe2020" notuyla paylaştı. Joe Biden✔@JoeBiden The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy...everything that has made America -- America --is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. 13,1 B 13:00 - 25 Nis 2019 Biden adaylığını resmen açıklamadan önce Demokrat seçmenler arasında en fazla rağbet gören isim olarak dikkat çekiyordu. Monmouth Üniversitesi'nin yayımladığı ankete göre Biden Demokrat seçmenler arasında yüzde 27 ile listenin başında gözükürken, Vermont Senatörü Bernie Sanders ise yüzde 20 ile ikinci sırada geliyor. AA

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