Joe Biden resmen ABD başkan aday adayı

Uzun süredir yarışa girip girmeme kararı merakla beklenen 76 yaşındaki Joe Biden bugün bir video yayımlayarak Demokrat Parti'den başkan aday adaylığını resmen açıkladı. Biden Twitter'da adaylığını "Bu ulusun temel değerleri… dünyadaki duruşumuz ... demokrasimiz… ABD'yi ABD yapan her şey... tehlike altında... Bu yüzden bugün ABD Başkanlığına adaylığımı açıklıyorum. #Joe2020" notuyla paylaştı.

Joe Biden✔@JoeBiden

The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy...everything that has made America -- America --is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States.

13,1 B

13:00 - 25 Nis 2019