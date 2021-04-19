Kardinalin yeğeni Müslüman oldu

Bosna Hersekli Katoliklerin dini lideri Kardinal Vinko Puljic’in yeğeni Danko Puljic, mübarek Ramazan ayında İslâm’a geçerek Emir ismini aldı.
Bosna Hersek’in orta kesimlerindeki Travnik şehrinde bulunan Kalibunar Camii’nde imam Aljo Cikotic rehberliğinde Kelime-i Şehadet getiren Danko Puljic, Müslüman oldu.
Cikotic, Kalibunar Camisi’nin büyük bir mutluluğa ev sahipliği yaptığını ifade ederek Danko Puljic’in oldukça huzurlu hissettiğini söyledi.
Caminin çifte mutluluk yaşadığına işaret eden Cikotic, mübarek Ramazan ayında Antonija isimli bir kadının da Müslüman olduğunu ve Ayşe ismini seçerek Kelime-i Şehadet getirdiğini sözlerine ekledi.
AA