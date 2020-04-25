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26 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Şampiyon dövüşçü Müslüman oldu

25 Nisan 2020, Cumartesi 21:36
Avusturyalı dövüşçü Willi Ott, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Müslüman olduğunu duyurdu.

Kelime-i Şehadet getirdiği görüntüyü paylaşan şampiyon dövüşçü, İslâm inancıyla daha da güçleneceğini belirtirken Ramazan ayında oruç tutmak istediğini de dile getirdi. Kur’ân-ı Kerîm ile çekildiği bir fotoğrafını paylaşan Ott, bir paylaşımında ise ‘şeytan her yerde’ diyerek İslamiyet’i seçmesinin gerekçelerinden birini ima etti. Kendi salonunda çok sayıda Müslüman sporcu ile çalıştığını belirten şampiyon dövüşçü Willi Ott’un açıklamaları şu şekilde: “Aslında şimdiye kadar reklam olmasın diye konuşmuyordum ancak belki başka insanlara da ilham kaynağı olur diye bu seçimimi anlatmaya karar verdim.”

“İslam’ın insana güç verdiğini fark ettim”

Willi Ott şöyle konuştu, “Tanıdığım Müslümanların ne kadar temiz ve güzel ahlâklı olduğunu gördüm. İslâm dinindeki adaleti de görünce çok hoşuma gitti. Bu konuyu uzun zaman inceledikten sonra Müslüman olmaya karar verdim. İslâm’ın insana güç verdiğini fark ettim. Sosyal medya üzerinden milyonlarca mesaj aldım ve bunları maalesef tek tek cevaplayamayacağım için üzgünüm. Ancak bu mesajlar bana daha büyük güç verdi.”

Etiketler: şampiyon dövüşçü, Müslüman
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