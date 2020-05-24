Kolombiya'dan müjdeli haberler

Kolombiya’nın başkenti Bogota'daki İmam El Kurtubi Enstitüsünün Kurucu Başkanı İlyas (Lyes) Marzougui, İslam'ın Kolombiyalı gençler arasında ilgi gördüğünü belirterek, "Burada Müslüman olan birçok insan var. Kolombiya'da her hafta 2-3 kişi İslam'a giriyor. Çoğu Kolombiyalı öğrenci. Cemaatimizin yüzde 70-80’ini İslam'a sonradan girenler oluşturuyor ve çoğu da kadın.” dedi.

Marzougui, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle geçirilen ramazana ve Bogota’daki Müslüman toplumunun genel durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fransa’da Tunus kökenli ailede doğup büyüyen Marzougui, 2003’te 5 yıllığına İslami ilimler eğitimi için Suriye’ye gittiğini ve sonradan Müslüman olan Kolombiyalı eşiyle tanıştığını anlattı.

Marzougui, evlendikten sonra İslam'ı tebliğ için Avrupa’ya dönmek yerine Kolombiya’ya taşındıklarını ve Bogota'da İslami eğitim için aynı anda cami olarak da kullanılan İmam El Kurtubi Enstitüsünü kurduklarını söyledi.

İslami ilimlerin yanı sıra felsefe eğitimi de aldığını ifade eden Marzougui, İmam El Kurtubi Enstitüsündeki faaliyetlere ek olarak Bogota’daki Rosario Üniversitesinde İslam tarihi üzerine dersler verdiğini belirtti.

Marzougui, Bogota’da büyük bir Müslüman toplumunun bulunmadığını kaydetti.

“İslam'a giren çok insan var”

“Worldometer” sitesinin güncel verilerine göre 19 binden fazla vaka ve 700’e yakın can kaybının olduğu Kolombiya’da şu ana kadar Müslümanlar arasından ölen kimsenin bulunmadığını söyleyen Marzougui, salgın tedbirleri nedeniyle ramazanı evde geçirdiklerini, İmam El Kurtubi Enstitüsünde internetten sınırlı şekilde teravih ve mukabele gibi faaliyetler yaptıklarını dile getirdi.

Marzougui, “Ancak bu ramazan yeni Müslüman olanlar için biraz zor geçti. Ramazanda bir araya geldiğimiz iftar ve teravihleri yapamadık, onlar için dersler veremedik.” diye konuştu.

Bogota’da özellikle İmam Kurtubi Camisi'ne gelen Müslümanların büyük çoğunluğunun 15 ile 40 yaş arası İslam'ı seçmiş kişilerden oluştuğunu ifade eden Marzougui, orta ekonomik sınıftan gelen bu neslin İslam'la çok ilgili olduklarını anlattı.

Marzougui, şöyle devam etti:

“Burada Müslüman olan birçok insan var. Her hafta 2-3 kişi İslam'a giriyor. Çoğu Kolombiyalı öğrenci. Cemaatimizin yüzde 70-80’ini İslam'a sonradan girenler oluşturuyor ve çoğu da kadın. Bunlar İslami geleneği, tesettürü seçiyor. Toplumda çok aktifler. Merkezimizde sadece ibadet değil, derslerin yanı sıra toplum ve kültürü anlamaya yönelik aktiviteler yapıyoruz.”

“Müslümanlara yönelik ayrımcılık yok”

Bogota’da Lübnan kökenli, uzun yıllar önce göç etmiş Müslüman toplumunun da olduğunu belirten Marzougui, Kolombiyalıların toplumda farklılıkları benimseyen açık görüşlü insanlar olduğunu söyledi.

Marzougui, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Güney Amerika'da genel olarak Müslümanlar ile Müslüman olmayanlar arasında herhangi bir çatışma yok. Böyle bir tarihleri yok. İslam'ı kitaplardan ve duyduklarından biliyorlar. Bu kıtada zaten Brezilya dışında kuvvetli bir Müslüman toplumu yok. Kolombiya’da İslam çok yeni ve çok genç, sokakta Müslümanları, İslami iş yerlerini görebileceğin bir yer değil. Dolayısıyla Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve saldırı gibi şeyler de yok.”

Kolombiya’da herhangi bir baskı ve ayrımcılık olmadan toplumda dini hayatını yaşayabildiğini belirten Marzougui, sadece ABD’den veya Avrupa’dan gelmiş kişiler tarafından çok nadir de olsa bazen İslam'a yönelik negatif yaklaşım sergilendiğini söyledi.

“Türkiye, Müslümanların Medine dönemi gibi”

Kolombiya’da Türk toplumunun büyük olmadığını kaydeden Marzougui, daha çok ticaretle uğraşan ve diplomatik görevi bulunan az sayıda Türk'ün Bogota’da yaşadığını dile getirdi.

Marzougui, geçen yıl ramazanı Konya’da geçirdiğini ifade ederek, iki ülkedeki ramazan iklimini karşılaştırmanın söz konusu bile olamayacağını vurguladı.

Konya’da çok özel zamanlar geçirdiğini anlatan Marzougui, şunları kaydetti:

“Maneviyata, tarihe ve İslami geleneğe inanan biriyim. Türkiye, tarihi ile İslam toprağı. Toprak sana konuşuyor, sen toprağa. Mevlana Rumi, Şemseddin Tebrizi, Sadreddin Konevi, hepsi... İnsanların birlikte kıldığı teravihler, yaptığı iftarlar. Diyebilirim ki Türkiye, Müslümanların Medine dönemi gibi, Kolombiya ise İslam'ın ilk yıllarındaki Mekke gibi.”

Kolombiya’da hiçbir üniversitede İslami çalışmanın olmadığına dikkati çeken Marzougui, Türkiye ile Kolombiya arasında akademik iş birliği yapılabileceğini söyledi.

Marzougui, “Kolombiya’daki bir üniversitede İslami çalışmaların yapıldığı bir bölüm olması çok iyi olacak, burada hiçbir yerde yok. Akademide İslam'ı öğrenmek isteyen birçok insan camiye geliyor. Akademide profesörlerin, öğretim görevlilerin olması daha iyi olacak. Bu nedenle Türkiye’deki bir üniversite ile buradaki akademide bir bağ bulunması, buradaki Müslüman toplum için çok iyi bir destek olacak.” diye konuştu.

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