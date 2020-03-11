Sığınmacı gence sahip çıkan Papaz, Müslüman oldu

İsveç’in Jönköping şehrinde 30 yıl papazlık yapan 76 yaşındaki Leif Skjetne, Müslüman olduğunu duyurdu. Skjetne, 2015 yılında 18 yaşındaki bir sığınmacı çocuğun İsveç’te geçimini üstlendiğini, onunla birlikte hayatının değiştiğini dile getirdi.

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