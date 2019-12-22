Della Miles: İslam'ı tanıtmayı hedefliyorum

Geçen yıl Türkiye'ye yerleşip Müslüman olan ve duygularını "Müslüman olduğum için son derece huzurluyum." diyerek ifade eden ABD'li sanatçı Della Miles, Eskişehir'de katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını cevaplayarak "İslam iyi bir yol ve bu iyi yolu tanıtmayı hedefliyorum." dedi.

Miles, Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nde "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" ana temasıyla düzenlenen "Uluslararası Göçmenler Günü" etkinliğinde, 100 farklı kültürden göçmen öğrencilerle bir araya geldi.

Miles katıldığı etkinliğe ilişkin "Türkiye'nin göçmenlere ne kadar destek olduğunu yakından hissettim. Hayatınızda bazı şeyleri planlarsınız ancak bazıları planlamadan gerçekleşir. Eskişehir'deki etkinliğe davet edildiğimde böyle bir ortamı hissedeceğim aklıma bile gelmezdi. Tarif edilmesi çok güç. Ben bugün kendimi cennette hissettim." ifadelerini kullandı.

Miles'in açıklamalarından bazı bölümler:

"Müslüman olup Türkiye'de yaşamaya başladınız. Burada yaşamak nasıl bir duygu?"

"Her şey çok pozitif. Herkes beni tebrik etti. Herkes bana 'kız kardeşim', 'abla' diye hitap ediyor. Herkes benimle kucaklaşıyor."

"Batı'da istenmeyen şekilde artan İslamofobinin varlığı görülüyor. Müslüman olduktan sonra zorluklar yaşadınız mı?"

"Müslüman olmamın ardından dünyadan kötü mesajlar aldım. Kötü bir şekilde karşılandım. Başıma ne geldiyse hiç önemli değil. Dünyada iyiler ve kötüler vardır. Biz iyilerin yanında olmayı tercih ediyoruz. İslam iyi bir yol ve bu iyi yolu tanıtmayı hedefliyorum. Gerisi hiç önemli değil."

"Bundan sonra projeleriniz olacak mı?"

Della Miles: "Bir çok projem var. En çok istediğim projelerden biri; tüm Türkiye'yi dolaşıp Türkiye'nin kültürünü, dağını taşını ve ne kadar güzel bir ülke olduğunu dünyaya anlatmak istiyorum. Çünkü dünya Türkiye'yi tanımıyor. Bu birinci problemlerden. Türkiye'yi tanıtmak benim için yeterli."

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