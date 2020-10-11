"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EKİM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Newton Müslüman oldu: İslam'da her sualin cevabı var

11 Ekim 2020, Pazar 21:25
Trabzonspor’un İngiliz teknik direktörü Eddie Newton, nasıl Müslüman olduğunu anlattı.

Trabzonspor’un İngiliz teknik direktörü Eddie Newton, nasıl Müslüman olduğunu anlattı. NTV Spor’un haberine göre, Eddie Newton, kulüp dergisine verdiği röportajda İslâmiyeti seçme hikayesini anlattı.

İslâmiyet’te aradığı her soruya cevap bu- labildiğini belirten 48 yaşındaki çalıştırıcı, “Gerçekten size her şeyi öğreten, her şeyi gösteren bir din” ifadelerini kullandı. Bir Türk vatandaşı ile evli olan Newton, nasıl Müslüman olduğuyla ilgili soruya şu şekilde cevap verdi; “Kuzenlerimden biri İslâmiyet’i seçmişti. Başka bir kuzenim de İslâmiyet’i seçmek üzereydi. Eşimle tanışmıştım, eşim de Müslüman olduğu için onun vasıtasıyla İslâmiyet hakkında bilgiler edinmeye başlamıştım. Belki de beni en çok etkileyen şey kuzenimin düğününde gerçekleşti. Düğünün yapıldığı yere yakın bir mescitte ezan sesini duydum. Ezan sesini ilk duyduğumda çok duygulanmış ve ağlamıştım. Bunun sonrasında içimde bir şeyler olduğunun farkındaydım. Ancak annem ve babam Katolik olduğu için ve ailemde hiç Müslüman olmadığı için alacağım herhangi bir karar çok büyük bir karar olacaktı. Bu karar haliyle annem ve babamı da hayal kırıklığına uğratacaktı.”

Gerçekten her şeyi öğreten bir din

“Eşİme sorular sordum, kuzenime ve çevremdekilere sorular sordum. Müslümanlık hakkında okumaya devam ettim ve beni bilgilendiren insanlara sorular sordum. Beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi de İslâmiyet’te sorduğunuz bütün soruların cevaplarını bulabiliyorsunuz. Bir gün araba sürerken kenara çektim ve bana İslâmiyet hakkında bilgiler veren arkadaşımı arayıp “O gün bugün, İslâmiyet’i seçmek istiyorum” dedim ve ardından da Müslüman oldum. Benim için en önemli şey aradığınız soruların cevabını bulabilmeniz, İslâmiyet’te de aradığınız her sorunun cevabını bulabiliyorsunuz. Gerçekten size her şeyi öğreten, her şeyi gösteren bir din. Duyduğum en güzel sözlerden bir tanesi; ‘Cennet annelerin ayaklarının altındadır’ sözü. Bu kadar güzel söz- ler ve bu cevap her şeyi açıklıyor zaten.”

***

DOĞRU İSLAMİYETİ VE İSLAMİYETE LAYIK DOĞRULUĞU YAŞARSAK EĞER...

İhtida öykülerini okumak için tıklayınız:

Amerika’da bir aile Müslüman oldu

Ayşe Romano'yu en çok etkileyen Ayet-i Kerimeler: "Beni kalbimden vurdular"

Kolombiya'dan müjdeli haberler

Silvia Romano, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı

Önce kendisi, sonra çevresi Müslüman oldu

Dinleri araştırdı ve Müslüman oldu

Şampiyon dövüşçü Müslüman oldu

Önce kendisi, sonra çevresi Müslüman oldu

Filipinli Marlyn: Rahatım, çünkü Müslümanım

Müslüman papazın vasiyetnamesi

Sığınmacı gence sahip çıkan Papaz, Müslüman oldu

Almanya'da terör saldırısından kurtulan Pieter Mienneman Müslüman oldu

Della Miles: İslam'ı tanıtmayı hedefliyorum

Risale-i Nur’u tanıdı Müslüman oldu

Risale-i Nur ikna eder

Risalelerdeki tevhid hakikati kalbime dokundu

Müslüman olan Della Miles: Son derece huzurluyum

İslâmla şereflenen bir hayat... İhlas suresini okudu, Müslüman oldu

Ünlü sanatçı Müslüman oldu

Neden İslâm’ı seçiyorlar?

Amerikalı felsefeci Prof. Dr. Clark: Müslümanları daha yakından tanıdıkça İslamofobi'den uzaklaştım

Joram van Klaveren İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman oldu

“Rus da dinsiz kalamaz” müjdesi tahakkuk etmeye devam ediyor

Avrupa gençleri İslâmiyete dönüyor

İslâm’ı seçen Ortodoks Papaz: Tereddütlerim sona erdi

Müslüman olan Norveçli sayısı artıyor: 'Okuyarak, araştırarak İslam'ı seçiyorlar'

Etiketler: Newton, Müslüman, ihtida, doğru islamiyet
Okunma Sayısı: 850
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Savaş suçu

    'Hükümete kalırsa ülkenin yarısı hain'

    Eğitimde karmaşa

    Yüz yüze eğitimde ikinci aşama

    Milli Takım Rusya'dan 1 puanla döndü

    Dünya genelinde son 24 saatteki gelişmeler

    Newton Müslüman oldu: İslam'da her sualin cevabı var

    KKTC Cumhurbaşkanı ikinci turda belli olacak

    Trabzon'da 35 farklı noktada yangın: Belediye Başkanı Zorluoğlu'ndan açıklamalar

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 59 kişi daha vefat etti

    Kumaş maskeler de işe yarıyor

    Mısır’a ‘idamı kaldır’ çağrısı

    ABD'de seçim anketlerinde son durum ne?

    Apple 5G uyumlu iPhone 12 serisini tanıtacak

    AB'den Dağlık Karabağ'da 'Ateşkese uyulsun' çağrısı

    ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölü sayısı 219 bin 300'e yükseldi

    Balinaların nesli tükeniyor

    Şehidimizi duâlarla uğurladık

    Türkiye geçen ay en çok savunma ihracatını Azerbaycan'a yaptı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    'Hükümete kalırsa ülkenin yarısı hain'
    Süleyman KÖSMENE

    Bekârlık bîkârların kârıdır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Külliyatın bütün versiyonları
    Şükrü BULUT

    Klâsik tarikat yapılarından cemaatleşmeye...
    Genel

    Eğitimde karmaşa
    Ali FERŞADOĞLU

    “Bu kadar hadis nasıl akılda kalır?”
    Risale-i Nur'dan

    Meşguliyetimiz, yeryüzündeki en büyük mesele
    M. Said ZEKİ

    Bizi uykumuzdan uyandırma(!)
    Mehmet KARA

    “Niye var bu Sayıştay?”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.