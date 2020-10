Newton Müslüman oldu: İslam'da her sualin cevabı var

Trabzonspor’un İngiliz teknik direktörü Eddie Newton, nasıl Müslüman olduğunu anlattı.

Trabzonspor’un İngiliz teknik direktörü Eddie Newton, nasıl Müslüman olduğunu anlattı. NTV Spor’un haberine göre, Eddie Newton, kulüp dergisine verdiği röportajda İslâmiyeti seçme hikayesini anlattı.

İslâmiyet’te aradığı her soruya cevap bu- labildiğini belirten 48 yaşındaki çalıştırıcı, “Gerçekten size her şeyi öğreten, her şeyi gösteren bir din” ifadelerini kullandı. Bir Türk vatandaşı ile evli olan Newton, nasıl Müslüman olduğuyla ilgili soruya şu şekilde cevap verdi; “Kuzenlerimden biri İslâmiyet’i seçmişti. Başka bir kuzenim de İslâmiyet’i seçmek üzereydi. Eşimle tanışmıştım, eşim de Müslüman olduğu için onun vasıtasıyla İslâmiyet hakkında bilgiler edinmeye başlamıştım. Belki de beni en çok etkileyen şey kuzenimin düğününde gerçekleşti. Düğünün yapıldığı yere yakın bir mescitte ezan sesini duydum. Ezan sesini ilk duyduğumda çok duygulanmış ve ağlamıştım. Bunun sonrasında içimde bir şeyler olduğunun farkındaydım. Ancak annem ve babam Katolik olduğu için ve ailemde hiç Müslüman olmadığı için alacağım herhangi bir karar çok büyük bir karar olacaktı. Bu karar haliyle annem ve babamı da hayal kırıklığına uğratacaktı.”

Gerçekten her şeyi öğreten bir din

“Eşİme sorular sordum, kuzenime ve çevremdekilere sorular sordum. Müslümanlık hakkında okumaya devam ettim ve beni bilgilendiren insanlara sorular sordum. Beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi de İslâmiyet’te sorduğunuz bütün soruların cevaplarını bulabiliyorsunuz. Bir gün araba sürerken kenara çektim ve bana İslâmiyet hakkında bilgiler veren arkadaşımı arayıp “O gün bugün, İslâmiyet’i seçmek istiyorum” dedim ve ardından da Müslüman oldum. Benim için en önemli şey aradığınız soruların cevabını bulabilmeniz, İslâmiyet’te de aradığınız her sorunun cevabını bulabiliyorsunuz. Gerçekten size her şeyi öğreten, her şeyi gösteren bir din. Duyduğum en güzel sözlerden bir tanesi; ‘Cennet annelerin ayaklarının altındadır’ sözü. Bu kadar güzel söz- ler ve bu cevap her şeyi açıklıyor zaten.”

***

DOĞRU İSLAMİYETİ VE İSLAMİYETE LAYIK DOĞRULUĞU YAŞARSAK EĞER...

