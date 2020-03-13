Filipinli Marlyn: Rahatım, çünkü Müslümanım

Filipinler vatandaşı Marlyn Demir, Karabük’ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

Türkiye’ye 5 yıl önce tatil için gelen ve bir otelde çalışan Mustafa Demir ile tanışıp evlenen 32 yaşındaki Marlyn Demir, bir süre sonra Müslüman olmaya karar verdi. Safranbolu Müftüsü İsmail Temur’un makamında gerçekleştirilen ihtida törenine eşi ve ailesiyle katılan Demir, şehadet getirerek Müslüman oldu. Eşine Müslüman olması için baskı yapmadığını anlatan Mustafa Demir, “Dinine her zaman saygı duydum. Türkiye’de kendi isteğiyle ‘Ben Müslüman olmak istiyorum, bana namazı öğret, bana abdest almayı öğret’ dedi. Müslüman olup Amine ismini alan Demir de İslâmiyet’i kendi isteğiyle seçtiğini, dinin gereklerini yavaş yavaş öğrenmeye çalıştığını kaydetti. Müslüman olmadan oruç tutmaya başladığını dile getiren Demir, “Şimdi daha rahatım, çünkü ben Müslüman’ım. Beraber namaz kılıyoruz, başıma yemenimi kapatıyorum. Arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

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