Risale-i Nur ikna eder

Hikâyesini okuma imkânı bulamayanlar için kısaca özetlemek istediğimiz bir ihtida hikâyesi var:

Geçtiğimiz aylarda meşhur bir “Youtuber” olan Jay David Kim, Müslüman olduğunu ilân etmiş. Jay David Kim, (Kim mi?) Uzakdoğu’dan, Güney Kore’den İslâma teslim olmadan önce Hıristiyan olan bir isim.

Jay Davit Kim, Müslüman olduktan sonra Davut adını almış ve beş vakit namazını kılmaya, orucunu tutmaya ve İslâmiyetin diğer şartlarını hassasiyetle yerine getirmeye başlamış, maşallah.

Müslüman oluş macerasını anlatan Davut, kendisini en çok etkileyen ve Müslüman olmasına vesile olan şeylerden birinin Risale-i Nurlar ve kendisini Risale-i Nurla tanıştıran bir aile olduğunu anlatmış.

Kendisiyle yapılan röportajda Jay David Kim, “Yeni bir güne Müslüman olarak uyanmak nasıl bir duygu?” sorusunu şöyle cevaplandırmış: “Çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Kore’de Müslümanlar için bazı sıkıntılar ve zorluklar var, fakat bunlara rağmen ben çok mutluyum. Çünkü Kore’deki pek çok Müslüman beni tebrik etti. YouTube’daki, Instagramdaki pek çok kişi Müslüman olduğumu duyduktan sonra tebriklerini iletti. Maşaallah. En mutlu edici şey Müslüman olmamdı. Çünkü gerçekten Müslüman olma durumuna çok hayran kalıyorum. Bu yüzden, şimdi, ‘Müslümanım, doğru yoldayım Allah’a iman ediyorum’ diyebildiğim için son derece gurur duyuyorum ve çok mutluyum.”

Koreli Katolik bir ailede büyüdüğünü ifade eden Jay Davit Kim, Müslüman olmadan önce İslâma karşı peşin hükümlü olduğunu da itiraf etmiş. “O zamanlar ‘İslâm tehlikeli bir din. Bir elinde Kur’ân bir elinde kılıç’ diye düşünüyordum” diyen Kim, “Şimdi ise pek çok gerçek Müslümanla karşılaştım, medyada lanse edilen Müslümanlar gibi değil… Onlar bana İslâm hakkında pek çok pozitif şeyden ve gerçeklerden bahsettiler” demiş.

Başta ‘google’de araştırma yaptığını, ama ikna olmadığını belirten Kim, daha sonra ‘iyi bir Müslüman’ aramış ve pek çok soru sormuş. Sorularına ikna edici cevaplar alan Kim, “Aldığım cevaplar önceden düşündüklerimden çok farklıydı. Koreli bir imama sordum. İslâm âlimlerini araştırdım. Bu arada Risale-i Nur Külliyatı da bana yardımcı oldu. Bunların sonucunda şu anda biliyorum ki İslâm gerçekten bir barış dinidir. Şu anda çok mutluyum. Gerçekleri öğrendiğim için çok mutluyum” şeklinde konuşmuş.

Yeni ismiyle Davut, “Araştırmalarınız sırasında sizi başka neler şaşırttı?” sorusuna da şu cevabı vermiş: “Pek çok şey. Aslında ilk olarak hijab (yani örtünme) konusunda şok oldum. Çünkü ilk başta, İslâmın kadınlara baskı yaptığını düşünüyordum. (Tesettürü tercih edenler) Bana ‘Çünkü örtünmeyi ben seçtim’ gibi cevaplar veriyorlardı. Ve bu cevaplar beni çok şaşırtmıştı. Bu önceden düşündüklerimden tamamen farklıydı.” Jay David Kim, ‘ilk namaz’ını da şöyle anlatmış: “İlk ibadetimi bir mescidde yaptım. Endonezyalı bir imam bana yardım etti. Bir şeyle bağlantı kurduğumu hissettim. Onun Allah olduğunu bilmiyorum, fakat bir şeyle bağlantı kurduğumu hissettim. Ve bu bana çok huzur verdi. Şimdi O’nunlayım. O’na (cc) ibadet ediyorum. Hem de günde beş vakit.”

Jay David Kim, İslâmiyete girmesine vesile olan aileyi de şöyle anlatmış: “(Soru: Türktü öyle mi?) Evet, onunla Ramazan ayında evinde bir video yaptık. Ve bir Müslüman aileyi görme imkânım oldu. İşte o an Müslüman olmayı istediğim bir dönüm noktasıydı. (O kişi, Risale-i Nur Külliyatı olan birisi miydi?) Evet, öyleydi. Ve bana bir kitap verdi. Bediüzzaman hakkındaydı. Teorilerinden ve fikirlerinden bahsetti ki gerçekten son derece ilgi çekiciydi. Anlattıkları gerçekten enteresan şeylerdi, beni çok etkilemişti.” (Tercüme: Erhan Akkaya, Yeni Asya, 6-7 Aralık 2019)

Evet, Risale-i Nur akılları, kalpler ve gönülleri ikna eder. Jay David Kim, yeni adıyla Davut da buna en iyi örneklerden biri. Haza min fadlı rabbi.