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26 EYLÜL 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Amerika’da bir aile Müslüman oldu

26 Eylül 2020, Cumartesi
9 yaşındaki Joana, kardeşlerinin Müslüman olmasına vesile oldu. Törenle şehadet getiren kardeşlere hediyeleri takdim edildi.

Anneleri daha önce Müslüman olan ailenin tüm çocukları 9 yaşındaki kız kardeşlerinin öncü olması ile İslamiyet’e girdiler. 9 yaşındaki Joana’nın Müslüman olmasından hemen sonraki gün ablası ve erkek kardeşi de Müslüman olmayı tercih etti. Teksas Doğu Plano İslam Merkezi Camii’nde yapılan törenle şehadet getiren kardeşler, Şeyh Yasir Qadhi’den ilk derslerini ve hediyelerini aldılar. 

‘İnsanlar İslam’ı keşfetmeye devam ediyor’

Pandemi nedeniyle kapalı olan caminin girişinde yapılan küçük merasimde konuşan Şeyh Yasir Qadhi; “Şu anda Üstad Baajour ile beraber Doğu Plano İslam Merkezi’nin önünde bulunuyoruz. Pandemi nedeniyle içeriye giremiyoruz. Yanımızda çok çok kıymetli bir aile bulunuyor. Subhanallah Fort-Worth Şehri’nde pandemi nedeniyle karantinada olsak da insanlar İslam’ı keşfetmeye devam ediyor. Elhamdulillah Anji Hanımefendi geçen sene rüyasında kendisini tesettürlü şekilde gördükten sonra araştırma yapmış ve şehadet getirerek Müslüman olmuştu. Çocukları üzerinde baskı kurmak ve onları din seçmeye zorlamak istememişti. Kendisi İslamiyet’i yaşamaya başlamıştı bunun üzerine çocukları da İslamiyet ile ilgili sorular sormuşlardı ve yanıtlarını aldıktan sonra onlar da İslamiyet’i kucaklamaya karar verdiler. Bunun üzerine anneleri onların resmi bir törenle şehadet getirmelerini talep etti. Biz de burada bu şehadet törenini gerçekleştirmek için bulunuyoruz.” şeklinde açıklama yaptıktan sonra yeni Müslüman olan gençlere kelime-i şehadeti tekrar ettirip “Allahuekber” kelimesi ve Müslümanların kardeşliği ile ilgili ilk derslerini verdikten sonra hediyelerini takdim etti. 

Etiketler: Amerika, aile, Müslüman
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