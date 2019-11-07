İslâmla şereflenen bir hayat... İhlas suresini okudu, Müslüman oldu

Endonezya’da dindar bir Katolik ailede büyüyen ve rahibe olmak için iyi bir eğitim alan Irena Handono, “Kur’ân’ı aldım ve niyetim İslâm aleyhine kullanabileceğim her şeyi bulmaktı. Böylece Kur’ân’ı çeviri ile açtım ve İhlâs Sûresi’ni okumaya başladım. Kalbim, yaratıcının bir olduğunu kabul etti ve Müslüman olmaya karar verdim” dedi.

Endonezya’da dindar bir Katolik ailede büyüyen ve rahibe olmak için iyi bir eğitim alan Irena Handono, “Kur’ân’ı aldım ve niyetim İslâm aleyhine kullanabileceğim her şeyi bulmaktı. Böylece Kur’ân’ı çeviri ile açtım ve İhlâs Sûresi’ni okumaya başladım. Bu bölüm beni çok şaşırttı. Kalbim, Tanrı’nın Bir olduğunu kabul etti ve Müslüman olmaya karar verdim” dedi. Irena Handono, İslâm mesajını dönüştürmeyi ve yaymayı aktif olarak destekliyor. Yeni Müslümanlar için İslâmî bir okul olan Irena merkezinin kurucusudur.

Müslüman olan İrena Handono’nun ağzından İslâm’a dönüş hikâyesi şöyle:

Katolik bir ailede büyüdüm

Endonezya’da dindar bir Katolik ailede büyüdüm. Çok ayrıcalıklıydım. Ailem zengindi ve iyi bir eğitim aldım. Bizim için Hıristiyan olmak, Müslüman olan Endonezya’nın çoğunluğundan farklı olduğumuz anlamına geliyordu. Zengin, eğitimli ve iyi ayakkabılar giydik. Müslümanların fakir, eğitimsiz ve inançlarını caminin önünde çaldıklarına inandık. Sadece bir Katolik rahibe olma çalışmalarım sırasında, bu çok sığ görüşü sorgulamaya geldim. Çok erken yaşlardan itibaren dinî dersler aldım. Ve bir genç olarak yerel kilisemizdeki birçok faaliyete aktif olarak katıldım. Her zaman rahibe olma isteği duyduğumu hatırlıyorum. Bir Katolik olarak, bu dünya hayatını bir manastırda yaşamaya bırakmak, yapılacak en asîl şeydir. Hayatımı sadece Yaratıcıya adamak istedim. Liseyi bitirdikten sonra, Yaratıcının çağrısını takip ettim ve bir Katolik seminerine katılmaya karar verdim.

Amacım, İslam’ın kusurlarını, hatalarını bulmaktı

Ailem kararım konusunda çok şaşırdı. Ben beş kardeşin tek kızıyım. Ve beni onlara yakın tutmayı umdular. Ancak kararlılığımı gördüklerinde rahibe olma isteğimi desteklediler. Çırak olarak hayatım zorluk çekmeden başladı. Manastırın dışında özel eğitim için bile seçildim. Orada felsefî teoloji enstitüsünde karşılaştırmalı din okudum. İslâmolojiye odaklanmayı seçtim. Bu, dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesinde doğmuş olmanın yanı sıra, İslâm’ı ilk öğrendiğim zamandı. Burada, aynı zamanda toplumumda bulunan Müslümanlar için de aynı önyargıları tanıdım. Zavallı, eğitimsiz, medeniyetsiz. Sadece 20 yaşında olduğum için bunu kabul edemedim. Kendi araştırmamı yaptım. Çoğunlukla Müslüman olmayan ülkeler hakkında çalıştım. Ve diğer ülkelerin Endonezya’da karşılaştığımız gibi yoksulluk ve eğitim konusunda benzer problemleri olduğunu öğrendim. Hindistan, Çin, Filipinler, İtalya, birçok Güney Amerika ülkesine eğitim görevlisi olarak gittim ve din konusunda bilgiler sundum. Bağlı olduğumuz en yüksek Katolik yönetiminden bana İslâm hakkında çalışmama izin vermesini istedim. Bana izin verdi. Ancak İslâm’ı incelemek amacım, İslâm’ın kusurlarını, hatalarını ve zayıflıklarını bulmaktı.

İhlÂs sÛresi beni çok etkiledi

Görevime başladım. Kur’ân’ı aldım ve niyetim İslâm aleyhine kullanabileceğim her şeyi bulmaktı. Böylece Kur’ân’ı çeviri ile açtım ve okumaya başladım. Ancak çok daha sonra Kur’ân’ın sağdan sola okunması gerektiğini biliyordum.

Ancak, başka bir kitap gibi açtım ve İhlâs Sûresi’ni okudum:

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. De ki: “O, Allah’tır, bir tektir.”

2. ”Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)”

3. O’ndan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).”

4. ”Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”

Bu bölüm beni çok şaşırttı. Kalbim, yaratıcının bir olduğunu kabul etti. Yaratıcının çocuğu yoktur ve yaratılmamıştır ve hiçbir şey O’na benzemez.

Benim tek sığınağım yaratıcı

Müslüman olma ve açıkça yeni inancımı ilân etme cesaretini bulana kadar altı yıl daha sürdü. Müslüman olmak istediğimde, din âlimi sonuçlara katlanmak için hazır olup olmadığımı sordu. “Dönüştürmek kolay” dedi, “Ancak dönüşümün sonuçlarıyla birlikte yaşamak hayat boyu sürecek bir zorluk olabilir.” Ben de hazırlandım. Kendimi kurtarmak ve ruhumu kurtarmak zorunda kaldım. Yanlış dogmalar kabullenerek yaşamaya geri dönemedim. Dönüşümüm ile ailemi kaybettim. Servetimi kaybettim. Ve yalnızdım. Kolay değildi, ama yaratıcı hep benimle birlikteydi. O benim sığınağımdı. Benim tek sığınağım.

Hayatımı Allah’a adadım

Yeni bir Müslüman olarak sorumluluklarımı biliyordum. Günlük 5 vakit namazıma ve Ramazan ayında oruç tutmaya başladım. Başımı örttüm. Daha önce olduğu gibi, hayatım sahte doktrinlere ve dogmalara değil yaratıcıya adanmıştı. Manastırı terk ettim, ama dindar bir Müslüman kadın olarak bütün hayatımın Allah’a adandığını öğrendim. O’na yakın olmak için bu dünya hayatından ayrılmak zorunda değilim. Yaptığım her şey O’nun için. Hayatım Allah içindir. Elhamdulillah.

Kaynak: https://aboutislam.net/reading-islam/my-journey-to-islam/i-studied-to-become-a-catholic-nun-then-i-found-islam/

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