"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EYLÜL 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Müslüman olan Della Miles: Son derece huzurluyum

23 Eylül 2019, Pazartesi 13:00
Geçen yıl Türkiye'ye yerleşip Müslüman olan ABD'li sanatçı Della Miles, "Müslüman olduğum için son derece huzurluyum." dedi.

Della Miles, Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayranlarıyla buluştu.

"İslam aslında bir eğitim"

Geçen yıl Türkiye'de Müslüman olduğunu hatırlatan Miles, yaşamından ziyade hislerinde çok büyük değişiklik olduğunu belirterek, "İslam aslında bir eğitim. Gerçeğin eğitimi. Birileri sana söylüyor ve sen de kabul ediyorsun. Müslüman olduğum için son derece huzurluyum. Ailem beni seviyor. Allah'ı da seviyor. Bu yüzden bana bir reaksiyon veren, karşı çıkan olmadı." ifadelerini kullandı

***

DOĞRU İSLAMİYETİ VE İSLAMİYETE LAYIK DOĞRULUĞU YAŞARSAK EĞER...

Okumak için tıklayınız:

Ünlü sanatçı Müslüman oldu

Neden İslâm’ı seçiyorlar?

Amerikalı felsefeci Prof. Dr. Clark: Müslümanları daha yakından tanıdıkça İslamofobi'den uzaklaştım

Joram van Klaveren İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman oldu

“Rus da dinsiz kalamaz” müjdesi tahakkuk etmeye devam ediyor

Avrupa gençleri İslâmiyete dönüyor

İslâm’ı seçen Ortodoks Papaz: Tereddütlerim sona erdi

Müslüman olan Norveçli sayısı artıyor: 'Okuyarak, araştırarak İslam'ı seçiyorlar'

 

***

AA

Okunma Sayısı: 293
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı kınaması

    Irak'ın kuzeyinden acı haber

    Grip hastalığına dikkat!

    Müslüman olan Della Miles: Son derece huzurluyum

    AYM Başkanı Arslan: Şu anda önümüzde 47 bin bireysel başvuru var

    Bir Azerbaycan askeri şehit oldu

    Tanesi 35 lira

    1 Kasım'dan itibaren yasaklanıyor

    Mısır'da 356 kişi gözaltına alındı

    178 yıllık Thomas Cook iflas etti

    MEB araştırması öğrenci başarısına ilişkin ne diyor?

    Şırnak ve Avaşin Bölgesindeki operasyonlara ilişkin açıklama

    İhtilâflar, ABD ve İsrail’e yarıyor

    'Biden yanlış yaptı'

    KHK yarası derin

    İsrail'de Filistinlileri temsil eden partilerden Gantz önerisi

    KHK mağduriyetleri giderilsin

    Haber ve eleştiri suç olmaz

    Basın hürriyeti ve hukuk çağrısı

    Suriyeliler hâlâ evlerinden çıkamıyor

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    KHK yarası derin
    Yeni Asya'dan Size

    Olağanüstü toplantının ardından
    Süleyman KÖSMENE

    Allah, zoru emreder mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdil YILDIRIM

    Namaz nasıl bir şifa kaynağıdır?
    M. Said ZEKİ

    Korku tutuğu veya cellâdına aşık olmak!
    Risale-i Nur'dan

    Tefekkür, gafleti izale eder
    Cenk ÇALIK

    Kudret kelimeleri: Sinekler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Şükrü BULUT

    İhanet hançeriyle yaralı iki mazlum şehir: İstanbul ve Berlin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.