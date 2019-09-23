Müslüman olan Della Miles: Son derece huzurluyum

Geçen yıl Türkiye'ye yerleşip Müslüman olan ABD'li sanatçı Della Miles, "Müslüman olduğum için son derece huzurluyum." dedi.
Della Miles, Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayranlarıyla buluştu.
"İslam aslında bir eğitim"
Geçen yıl Türkiye'de Müslüman olduğunu hatırlatan Miles, yaşamından ziyade hislerinde çok büyük değişiklik olduğunu belirterek, "İslam aslında bir eğitim. Gerçeğin eğitimi. Birileri sana söylüyor ve sen de kabul ediyorsun. Müslüman olduğum için son derece huzurluyum. Ailem beni seviyor. Allah'ı da seviyor. Bu yüzden bana bir reaksiyon veren, karşı çıkan olmadı." ifadelerini kullandı
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AA