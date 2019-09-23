Müslüman olan Della Miles: Son derece huzurluyum

Geçen yıl Türkiye'ye yerleşip Müslüman olan ABD'li sanatçı Della Miles, "Müslüman olduğum için son derece huzurluyum." dedi.

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