Dinleri araştırdı ve Müslüman oldu

Yahudi bir ailede yetişen Alia, bütün dinleri araştırdıktan sonra Müslüman olduğunu açıkladı. Alia, "Bu din asla medyanın gösterdiği gibi bir din değil" diyor.

Haber: Emine S. Çakır

Dr. Sabeel Ahmed, GainPeace adlı projenin Yetkili Müdürü olarak Kuzey Amerika’da farklı ırktan ve inançtan insanlar arasında köprüler kurarak ve ortak noktaları nazara vererek, İslâm’ın öğretilerini onlarla paylaşmayı hedefliyor. GainPeace, temel hedefi halkı İslâm konusunda bilgilendirmek ve İslâmiyet hakkındaki önyargıları ve yanlış anlaşılmaları gidermek olan, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Dr. Sabeel Ahmed’in, Yahudi bir ailede yetişen ve yakınlarda Müslüman olan bir kadınla kısa sohbetini aktarıyoruz:

Yanımda yaklaşık iki hafta önce Müslüman olmuş bir hanım kardeşimiz var. İslâmiyet’i tercih etmesinin sebebini bana anlatmıştı, bir kere daha onun dilinden bu hikâyeyi dinlemek istiyorum. Hanım kardeş, bize kim olduğunu, nelerle ilgilendiğini ve İslâmiyet’e giriş sürecini anlatabilir misin?

Müslüman olan Alia: Merhaba, benim adım Alia. Hiç de dindar olmayan hatta din karşıtı diyebileceğim Yahudi bir ailede yetiştirildim. Ben her zaman tek bir ilahın olduğunu hissediyordum. Dolayısıyla Hıristiyanlığı araştırmaya başladım. Hoşuma gitmişti, ama mantığıma yatmayan şeyler vardı. Bu geçtiğimiz Aralık (2019) ayında adeta hissetmeye başladım, Allah bahşetti bu hissi, çok tuhaf ama neredeyse “İslâmiyet’e gireceksin” hissiydi. Dolayısıyla araştırmaya başladım. Ve her şey çok mantıklıydı. Kur’ân ve diğer her şey mantıklıydı. Ve bunun üzerine yaklaşık bir ay önce şehadet getirdim ve Müslüman oldum.

Peki hâlâ İslâm’ı araştıran insanlar için söyleyeceğin bir şeyler var mı?

Müslüman olan Alia: Acele etmeyin, ama çok da oyalanmayın. İslâm’ı anladığınızdan, bunun sizin yolunuz olacağından emin olun, İslâm’ı tanıyın. Bu din asla medyanın gösterdiği gibi bir din değil. Buradaki herkes ailem gibi. İnanın İslâmiyet’e geçiş yaptığınızda çok güzel olacak. İslâmiyet’e geçtiğimde ışık saçıyordum (gülüyor).

***

DOĞRU İSLAMİYETİ VE İSLAMİYETE LAYIK DOĞRULUĞU YAŞARSAK EĞER...

