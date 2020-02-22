Almanya'da terör saldırısından kurtulan Pieter Mienneman Müslüman oldu

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısından kurtulan Pieter Mienneman, Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu ve Bilal ismini aldı.

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Almanya'da Hanau İslam Cemiyetinde cuma namazı sonrası Müslüman olan Kamerun asıllı Pieter Mienneman, saldırganın kurşunu bitmesi vesilesiyle hayatta kaldığını söyledi.

Daha önce ilgi duyduğu için İslam diniyle ilgili yeterince bilgisi olduğunu belirten ve boks antrenörü olan Mienneman, Arena Kafe'de ırkçı saldırganın saldırısı sonucu katledilen arkadaşlarıyla birlikte yemek yerken saldırıya uğradıklarını, arkadaşlarının ise gözlerinin önünde katledidiğini söyledi.

Sıranın kendisine geldiğini ancak saldırganın kurşunu bitmesi vesilesiyle ölmediğini anlatan Mienneman, olayın etkisinden çıkamadığını ifade ederek gözyaşlarına hakim olamadı.

Bu olaydan sonra Müslüman olmaya karar verdiğini dile getiren Bilal Pieter Mienneman, Hanau İslam Cemiyetinde cuma namazı sonrası Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

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