İsrail'in Katar'a saldırısından memnun değiller

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Katar'a düzenlediği saldırıdan memnun olmadıklarını ve bu konuyu İsraillilerle konuşmaları gerektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail'e yapacağı ziyaret için Washington'dan ayrılırken, havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rubio, İsrail'in Katar'a düzenlediği saldırı hakkında, "Artık olan oldu. Elbette bu durumdan memnun değiliz, Başkan (Donald Trump) da memnun değil. Bu, İsraillilerle olan ilişkilerimizin niteliğini değiştirmeyecek ancak bu konuyu onlarla konuşmamız gerekecek." değerlendirmesini yaptı.

İsrail ziyaretine çıkarken, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından da açıklama yapan Rubio, Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konularının gündemindeki önemli başlıklar olacağını ifade ederek "bölgede Hamas'a yer olmadığını" savundu.

İsrail ziyaretinin ardından Rubio, İngiltere'ye giderek burada yeni İngiliz Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile bir araya gelecek.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun, Netanyahu ile Batı Şeria'nın ilhakını görüşeceği iddiası

Amerikan Axios sitesinin İsrail ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ikili birçok Batı ülkesinin Filistin devletini tanıma kararına verilecek yanıtı görüşecek.

Batı Şeria'nın ilhakı konusunda kesin bir karar veremeyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rubio'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın ilhakı destekleyip desteklemeyeceği konusunda bilgi almak istiyor.

İsrailli yetkililer, Rubio'nun Batı Şeria'nın ilhakına karşı olmadığını ve Trump yönetiminin buna engel olmayacağına işaret ettiğini aktardı.

Bir ABD'li yetkili ise Beyaz Saray'ın endişesinin Batı Şeria'nın ilhakı durumunda Abraham Anlaşmalarının çökmesi olduğunu söyledi.

Rubio, ülkesinden ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada da çok sayıda ülkenin Filistin devletini tanıma kararına karşı Tel Aviv yönetiminin vereceği tepkiyi görüşeceğini söyledi.

Bugün İsrail Başbakanı Netanyahu ile Burak (Ağlama) Duvarı'nı ziyaret edecek olan Rubio'nun, akşam saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde, Mescid-i Aksa'ya yakın bir noktada bulunan kazı alanında bir Yahudi yerleşimci grubu tarafından düzenlenen etkinliğe katılması bekleniyor.

Rubio, İsrailli esir yakınlarıyla görüştü

Öte yandan Rubio'nun, İsrail'in saldırısının ardından Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için yürütülen müzakerelerdeki tavrını anlamak için Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşeceği aktarıldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Rubio, ABD'den ayrılmadan önce İsrailli esir yakınlarıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

İsrailli esir yakınlarının aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanı, Katar Başbakanı ile görüşeceğini belirtirken, Katarlı yetkililer Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için arabuluculuk yapmayı sürdürmeye hazır olduklarını söyledi.

Haberde, Katar arabuluculuk yapmayı sürdürse de müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın talepleri arasında büyük uçurum olduğu kaydedildi.

Esir yakınlarının İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Netanyahu ile görüşme talep ettiği, fakat Netanyahu'nun ofisinin talebe "yanıt verme zahmetine girmediği" belirtildi.