ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EYLÜL 2025 PAZAR - YIL: 56

Nepal'in geçici Başbakanı Karki'den sükunet çağrısı

14 Eylül 2025, Pazar 18:12
Nepal'in geçici Başbakanı Sushila Karki, protestoların ardından ülkenin yeniden inşa süreci için sükunet ve işbirliği çağrısında bulundu.

Geçici Başbakan Karki, protestolar sırasında ölenlerin ailelerine yaklaşık 12 bin dolar tazminat ödeneceğini ve yaralıların tedavisinin devlet tarafından karşılanacağını belirtti.

 

Karki, protestoların ardından ülkenin yeniden inşası yolunda sükunet ve işbirliği çağrısı yaptı.

Öte yandan, uluslararası basındaki haberlere göre ülkedeki önemli siyasi partiler, Cumhurbaşkanı Ram Chandra Poudel'den parlamentonun yeniden açılmasını talep etti.

Ülkedeki 8 parti, yayımladıkları ortak bildiride Cumhurbaşkanı'nın anayasaya aykırı davrandığını savundu.

Cumhurbaşkanı Poudel, geçici Başbakan Karki'nin tavsiyesi üzerine ülkedeki Temsilciler Meclisini feshetmişti.

Nepal'deki protestolar

Nepal'de 4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformlarına erişim, Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için verilen süre içinde başvuru yapılmadığı gerekçesiyle engellenmişti.

Bunun üzerine çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzlukların yanı sıra sosyal medya yasağını protesto etmek için parlamentoya doğru yürüyüşe geçmişti.

Şiddetlenen protestolarda polis, göstericilere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullanmıştı. Olaylarda 51 kişi ölmüş, 1300'den fazla kişi yaralanmıştı.

Nepal hükümeti, sosyal medya yasağının kaldırılacağını açıklamış, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ve Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav, görevlerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.

Bu açıklamalara rağmen yatışmayan gösteriler, siyasi figürlerin ve bakanların evlerine saldırılar düzenlenmesi, Nepal Kongre Partisinin Sanepa bölgesindeki merkez ofisi, federal parlamento, yüksek mahkeme ve Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli'nin iki konutunun ateşe verilmesiyle sürmüştü.

Nepal ordusu, artan olaylar nedeniyle bakanları konutlarından helikopterlerle tahliye etmeye başlamıştı.

Nepal Başbakanlık Ofisinden 9 Eylül'de yapılan açıklamada, şiddetli protestolar ve hükümete yönelik tepkilerin ardından Başbakan Oli'nin istifa ettiği bildirilmişti.

Diğer yandan, hapishanelere baskın düzenleyen protestocuların idari binaları ateşe vermesi ve geçişleri açık bırakması sonucu ülke genelindeki 25'ten fazla hapishaneden 15 bini aşkın mahkum firar etmişti.

Nepal'in eski Yüksek Mahkeme Başkanı Karki, 12 Eylül'de geçici başbakan olarak yemin edip göreve başlamıştı.

AA

